Warren Buffett afirmó en una entrevista con la CNBC que el conglomerado Berkshire Hathaway está mejor posicionado que cualquier otra empresa para perdurar durante el próximo siglo, tras ceder ayer las riendas de la dirección ejecutiva a su sucesor, Greg Abel, a quien respaldó firmemente.

"Creo que tiene más posibilidades de seguir existiendo dentro de 100 años que cualquier otra empresa que se me ocurra", declaró Buffett, quien cedió oficialmente el cargo de director ejecutivo a Abel el jueves, poniendo fin a una legendaria trayectoria de seis décadas al frente de la compañía.

Aunque Buffett seguirá siendo presidente del consejo, el empresario de 95 años dijo que Abel "será quien tome las decisiones".

Warren Buffett, en la reunión anual de Berkshire Hathaway en mayo pasado.

Acciones de Berkshire caen tras anuncio de jubilación Buffett

Las acciones de Berkshire (-0.08%) cayeron después de que Buffett anunciara en mayo su jubilación, ya que algunos inversores se preguntaron si Abel podría gestionar la extensa colección de negocios de la empresa, junto con una cartera de acciones, de manera similar a Buffett.

"Preferiría que Greg gestionara mi dinero que cualquiera de los principales asesores de inversión o cualquiera de los principales directores ejecutivos de Estados Unidos", apuntó Buffett en un extracto de la entrevista concedida a CNBC, que se emitirá por completo el 13 de enero.

Buffett señaló que Abel es un líder sensato: "No es una persona extravagante. Le gusta jugar al hockey sobre hielo con sus hijos".

"Si los vecinos no supieran quién es, no tendrían ni idea de que desde el 1 de enero él es quien toma las decisiones en una empresa que emplea a cerca de 400 mil personas y que tiene planes de seguir existiendo dentro de 50 o 100 años", anotó Buffett.

