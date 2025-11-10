Más Información

Plan Michoacán da primeros golpes al crimen; detienen a cinco presuntos criminales, entre ellos dos menores

Plan Michoacán da primeros golpes al crimen; detienen a cinco presuntos criminales, entre ellos dos menores

Arriban más elementos del Ejército y Guardia Nacional a Michoacán; buscan reforzar el Plan por la Paz y la Justicia

Arriban más elementos del Ejército y Guardia Nacional a Michoacán; buscan reforzar el Plan por la Paz y la Justicia

Aplazan dictaminación de revocación de mandato en San Lázaro; coordinadores del PRI y PAN piden tiempo para evitar "un albazo"

Aplazan dictaminación de revocación de mandato en San Lázaro; coordinadores del PRI y PAN piden tiempo para evitar "un albazo"

Activan doble alerta por temperaturas bajas en 12 alcaldías de CDMX

Activan doble alerta por temperaturas bajas en 12 alcaldías de CDMX

Copa Mundial de Futbol 2026; tres ciudades, 13 partidos e inversión millonaria, datos clave para México

Copa Mundial de Futbol 2026; tres ciudades, 13 partidos e inversión millonaria, datos clave para México

Sheinbaum reitera que regalará su boleto de inauguración del Mundial 2026; es para que una niña pueda soñar con el futbol, dice

Sheinbaum reitera que regalará su boleto de inauguración del Mundial 2026; es para que una niña pueda soñar con el futbol, dice

Nueva York.- El gurú inversor , de 95 años, dijo este lunes que se prepara para ceder las riendas de su empresa, Berkshire Hathaway, en 2026 y va a acelerar la transferencia de sus acciones a las fundaciones filantrópicas de sus hijos.

Buffett (Nebraska, 1930) publicó una carta con motivo del Día de , que prevé repetir cada año, y explicó que ya no escribirá más el informe anual de su empresa ni intervendrá en las reuniones de inversores, sino que se "quedará en silencio".

El apodado 'Oráculo de Omaha' por su tino inversor reveló a principios de este año que el ejecutivo Greg Abel será su sucesor pero se mantendrá activo hasta la transición, de hecho, asegura que se encuentra "bien" y que va a la oficina "cinco días a la semana".

Lee también

No obstante, y con cierta dosis de humor, reconoce que tiene una "longevidad inesperada" pero "cuando el equilibrio, la vista, el oído y la memoria van en un camino abajo persistentemente, sabes que el Padre Tiempo está en el barrio" y "es invencible".

Por eso, el empresario hizo un traspaso de acciones tipo A, privilegiadas, a las cuatro fundaciones de su familia y anunció que acelerará el ritmo de entrega de mil 500 millones en acciones restantes para que puedan gestionar su patrimonio en vida y con salud.

"Mis hijos están ahora en su mejor época en experiencia y sabiduría, pero tienen que entrar en la edad anciana. Esa fase de luna de miel no durará eternamente", aseguró.

Lee también

Aún así, Buffett señala que se quedará una cantidad no detallada de acciones tipo A "hasta que los accionistas de Berkshire desarrollen la comodidad con Greg que Charlie" Munger, su socio, y él, disfrutaron durante años.

El inversor incluyó en la carta reflexiones sobre su vida y expresó, como ha hecho otras veces, su oposición a la "riqueza dinástica" o a las personas que quieren hacerse ricas "para que les miren", y reclamando que ningún directivo con ese talante sea elegido.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]