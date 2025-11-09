Más Información

Vigilará la Marina el AICM con más de 3 mil cámaras inteligentes

Vigilará la Marina el AICM con más de 3 mil cámaras inteligentes

Embajadora de México deja Perú; gobierno peruano ordena su salida tras ruptura diplomática

Embajadora de México deja Perú; gobierno peruano ordena su salida tras ruptura diplomática

El huachicol también viaja en tren; se duplica robo en seis años

El huachicol también viaja en tren; se duplica robo en seis años

La réferi que busca empoderar a las mujeres trans

La réferi que busca empoderar a las mujeres trans

Concierto de Juan Gabriel toca el corazón de 170 mil personas en el Zócalo de la CDMX; así se vivió

Concierto de Juan Gabriel toca el corazón de 170 mil personas en el Zócalo de la CDMX; así se vivió

Los corridos se reinventan en Tik Tok

Los corridos se reinventan en Tik Tok

El arte de sonar tumbado

El arte de sonar tumbado

Ellas, las tumbadas

Ellas, las tumbadas

Gerardo Murillo, entre el agua y el papel

Gerardo Murillo, entre el agua y el papel

Otoño en clave fílmica: Sound of Falling (2025)

Otoño en clave fílmica: Sound of Falling (2025)

Detienen por segunda ocasión en Tijuana a exagente del Cisen; está relacionado con el caso Colosio

Detienen por segunda ocasión en Tijuana a exagente del Cisen; está relacionado con el caso Colosio

Canciller De la Fuente participa en Cumbre CELAC-UE en Colombia; se privilegia el diálogo para la paz, dice

Canciller De la Fuente participa en Cumbre CELAC-UE en Colombia; se privilegia el diálogo para la paz, dice

Washington. El en Estados Unidos podría “reducirse a cuentagotas” si el cierre del gobierno federal se prolonga hasta la ajetreada temporada de viajes del Día de Acción de Gracias, advirtió el domingo el secretario de Transporte, .

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó la semana pasada recortes de vuelos en los aeropuertos más concurridos del país, ya que algunos controladores de tráfico aéreo, que no han recibido su sueldo durante casi un mes, han dejado de presentarse a trabajar.

Las reducciones comenzaron el viernes con un 4% y aumentarán al 10% para el 14 de noviembre. Están en vigor de 6 de la mañana a 10 de la noche y afectan a todas las .

Lee también

El domingo, mil 375 vuelos habían sido cancelados a las 10:30 a.m., hora de la costa este de , según el sitio de seguimiento de aviones FlightAware. El sábado hubo más de mil 500 cancelaciones.

Duffy ha dicho que podrían necesitarse recortes adicionales de vuelos, quizás hasta un 20%, en especial si los controladores no reciben su sueldo por segunda vez consecutiva.

“Cada día menos controladores vienen a trabajar, cuanto más tiempo pasan sin un cheque de pago”, dijo Duffy en “Fox News Sunday”.

Lee también

Y preparó a los estadounidenses para lo que podrían enfrentar durante la ajetreada temporada de vacaciones de Thanksgiving.

“Al mirar dos semanas hacia adelante, a medida que nos acercamos a los viajes de Acción de Gracias, creo que lo que va a suceder es que el tráfico aéreo se reducirá a, ya que todos quieren viajar para ver a sus familias”, dijo Duffy.

Con “muy pocos” controladores trabajando, “habrá unos pocos vuelos despegando y aterrizando” y miles de cancelaciones, agregó.

Lee también

“Habrá una interrupción masiva. Creo que habrá muchos estadounidenses enojados. Creo que tenemos que ser honestos sobre hacia dónde va esto. No mejora”, indicó Duffy. “Empeorará hasta que estos controladores de tráfico aéreo reciban su”.

El gobierno ha tenido escasez de controladores de tráfico aéreo durante años, y múltiples administraciones presidenciales han intentado convencer a aquellos en edad depara que se queden. Duffy dijo que el cierre ha exacerbado el problema, llevando a algunos controladores a acelerar sus jubilaciones.

“Hasta 15 o 20 al día se están jubilando”, aseguró Duffy en CNN.

Lee también

Dijo que el secretario de Defensa, , le envió un mensaje de texto con una oferta para prestar controladores de , pero no está claro si el personal está certificado para trabajar en sistemas civiles.

Duffy negó las acusaciones demócratas de que las cancelaciones de vuelos son una táctica política, diciendo que eran necesarias debido al aumento de la posibilidad de accidentes en un sistema sobrecargado.

“Necesitaba tomar medidas para mantener a la gente segura”, agregó Duffy. “Estoy haciendo lo que puedo en un lío que los han puesto en mi regazo”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

BBVA sorprende con beneficio especial en el Buen Fin 2025: compra ahora y paga hasta marzo de 2026. Foto: Canva / Buen Fin / BBVA

BBVA sorprende con beneficio especial en el Buen Fin 2025: compra ahora y paga hasta marzo de 2026

¿Te toca Jubilados del ISSSTE que recibirán aguinaldo de 40 días este año. Foto: Canva / ISSSTE

¿Te toca? Jubilados del ISSSTE que recibirán aguinaldo de 40 días este año

Trabajo. iStock/ alexis84

Visa para emigrar como emprendedor a Canadá: Requisitos y cómo se tramita paso a paso

¿Vuelas a EU? United Airlines ajusta itinerarios ante la reducción de vuelos. Foto: iSTOCK-Tzido

¿Cómo revisar el estatus de tu vuelo en la app de United Airlines este fin de semana? Guía paso a paso

Chicago. iStock/ vladans

Fecha y actividades para el festival de Navidad en Chicago: Festival de Luces Wintrust Magnificent Mile