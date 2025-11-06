Los aeropuertos de Nueva York, Los Ángeles y Chicago, junto con centros en todo Estados Unidos, están entre los 40 que verán reducciones de vuelos a partir del viernes debido al cierre del gobierno, según una lista distribuida a las aerolíneas y obtenida por The Associated Press.

La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció el miércoles que reducirá 10% el tráfico aéreo en 40 mercados de “alto volumen” para mantener la seguridad de los viajes, ya que los controladores de tráfico aéreo han mostrado signos de tensión debido al cierre del gobierno que inició el 1 de octubre.

Los aeropuertos afectados incluyen los más concurridos de Estados Unidos, como Atlanta, Denver, Dallas, Orlando, Miami y San Francisco. En algunas de las ciudades más grandes, como Nueva York, Houston y Chicago, múltiples aeropuertos se verán afectados.

La FAA está imponiendo las reducciones de vuelos para aliviar la presión sobre los controladores de tráfico aéreo que están trabajando sin paga durante el cierre del gobierno y que han reportado ausencias con mayor frecuencia.

Los controladores ya perdieron un cheque y se prevé que no reciban nuevamente su salario la próxima semana mientras el cierre se prolonga y la presión financiera sobre ellos aumenta.

La FAA ya estaba retrasando vuelos porque faltan controladores en los aeropuertos o sus otras instalaciones.

Un avión de pasajeros Boeing 737-823 de American Airlines se mueve por la pista del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago (ORD) el 23 de agosto de 2024 en Chicago, Illinois. Foto: AFP

¿Qué dicen las aerolíneas sobre recortes de vuelos por cierre de gobierno?

Las aerolíneas dijeron que intentarían minimizar el impacto en los viajeros. United Airlines dijo que centraría los recortes en rutas regionales que utilizan aviones más pequeños como los 737.

United Airlines y Delta Air Lines dijeron que ofrecerán reembolsos a los pasajeros que opten por no volar, incluso si compraron boletos que normalmente no son reembolsables.

Los expertos predicen que cientos, si no miles, de vuelos podrían ser cancelados. Los recortes podrían representar hasta mil 800 vuelos y más de 268 mil asientos combinados, según una estimación de la firma de análisis de aviación Cirium.

“No estoy al tanto en mis 35 años de historia en el mercado de la aviación de una situación en la que hayamos tomado este tipo de medidas”, dijo Bedford el miércoles. “Estamos en un nuevo territorio en términos de cierres de gobierno”.

Los controladores de tráfico aéreo están trabajando sin paga desde que el cierre comenzó el 1 de octubre. La mayoría trabaja horas extras obligatorias, seis días a la semana, dejando poco tiempo para trabajos adicionales que ayuden a cubrir facturas y otros gastos a menos que se ausenten.

Las crecientes presiones de personal están obligando a la agencia a actuar, dijo Bedford.

“No podemos ignorarlo”, expresó, añadiendo que incluso si el cierre termina antes del viernes, la FAA no reanudaría automáticamente las operaciones normales hasta que el personal mejore y se estabilice.

Los expertos predicen que cientos, si no miles, de vuelos podrían ser cancelados. Foto: AFP

Bedford y el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijeron el miércoles que se reunirían con ejecutivos de aerolíneas para averiguar cómo implementar de manera segura las reducciones.

Las principales aerolíneas, los sindicatos de aviación y la industria de viajes en general han instado al Congreso a poner fin al cierre, que el miércoles se convirtió en el más largo de la historia de Estados Unidos.

El cierre está poniendo una tensión innecesaria en el sistema y “forzando decisiones operativas difíciles que interrumpen los viajes y dañan la confianza en la experiencia de viaje aéreo en Estados Unidos”, dijo en un comunicado Geoff Freeman, presidente y CEO de la Asociación de Viajes de Estados Unidos.

Duffy advirtió el martes que podría haber caos en los cielos si el cierre se prolonga y los controladores de tráfico aéreo se quedan sin su segundo sueldo completo la próxima semana.

El funcionario señaló que algunos controladores pueden arreglárselas si pierden un pago, pero no más. Y ha dicho que algunos controladores incluso están teniendo dificultades para pagar el transporte al trabajo.

Viajeros en el Aeropuerto Internacional O'Hare. FOTO: ERIN HOOLEY. AP

El personal puede ser escaso tanto en los centros de control regionales que gestionan múltiples aeropuertos como en las torres de control individuales de los aeropuertos, pero no siempre deriva en interrupciones de vuelos. En octubre, los retrasos de vuelos causados por problemas de personal fueron en gran medida aislados y temporales.

Pero el pasado fin de semana trajo algunos de los peores problemas de personal desde el inicio del cierre.

Desde el viernes hasta el domingo por la noche, al menos 39 instalaciones de control de tráfico aéreo reportaron posibles límites de personal, según un análisis de The Associated Press a los planes de operaciones compartidos a través del sistema del Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo. La cifra, que probablemente sea un subregistro, está muy por encima del promedio de los fines de semana antes del cierre.

Durante los fines de semana del 1 de enero al 30 de septiembre, el número promedio de torres de aeropuertos, centros de control regionales e instalaciones que monitorean el tráfico a altitudes más altas que anunciaron posibles problemas de personal fue de 8,3, según el análisis de AP. Pero durante los cinco fines de semana desde que comenzó el cierre, el promedio se triplicó a más de 26,2 instalaciones.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

