El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anunció este miércoles que reducirá en 10% la actividad de 40 importantes aeropuertos del país a partir de este viernes si el cierre del Gobierno persiste.

"Una de las medidas será la reducción del 10% en la capacidad en 40 de nuestras ubicaciones. Esta decisión se basa en datos, en función de qué aerolínea tiene más vuelos y dónde se concentra la presión del sistema", detalló Duffy después de explicar que hacen falta unos dos mil controladores aéreos más para operar con normalidad.

La agencia sufre de escasez de personal debido a que algunos controladores de tráfico aéreo, quienes están trabajando sin recibir pago, no se presentan a trabajar durante el cierre, lo que resulta en retrasos en todo el país.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, afirmó que la agencia no va a esperar a que surja un problema para actuar, y señaló que el cierre está causando presiones de personal y "no podemos ignorarlo".

Bedford y el secretario de Transporte dijeron que se reunirán más tarde con líderes de aerolíneas para determinar cómo implementar de manera segura la reducción.

