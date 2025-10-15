Usuarios del Mexicable aseguraron que pagaron el incremento de un peso en la tarifa, de 9 a 10, ante la necesidad de utilizar este medio de transporte público del Estado de México.

Ariadna Juárez, quien viaja desde La Cañada, en el municipio de Ecatepec, hasta la estación Indios Verdes, donde transborda al Metrobús de la Ciudad de México, comentó que el alza afecta sus finanzas, pero es un gasto necesario para llegar a su trabajo.

"No es mucho el alza, pero ya a la semana sí es una diferencia, pero ni modo, hay que pasar por aquí diario para ir a trabajar ¿Qué hacemos?", dijo la usuaria del Mexicable.

Otro de los usuarios es Jesús Galicia, quien si bien viaja ocasionalmente desde Ecatepec hasta diversos puntos de la Ciudad de México como la Merced y el Centro Histórico para hacer compras, apuntó que a su hijo si le repercutirá porque asiste a una escuela en la zona de Zacatenco, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

"A mí no me afecta tanto, viajo una o dos veces a la semana en el Mexicable o Mexibús, pero mi hijo si lo usa diario porque él es estudiante del Poli, a veces va a la escuela hasta los sábados", dijo.

Previó que ahora deberá ayudar a su hijo con un poco más de dinero para sus pasajes.

"Pues habrá que darle más dinero, para que vaya a la escuela", expuso.

Daniela, trabajadora el sistema de transporte asignada a la estación Indios Verdes, informó que a pesar de los anuncios por las nuevas tarifas, algunos usuarios se vieron sorprendidos por el ajuste.

"Algunos todavía llegaron sin saber de la nueva tarifa pero aquí se les recordaba y si requieren ayuda para hacer una recarga o algo se les orienta", sostuvo.

La mañana de este miércoles 15 de octubre, la tarifa del Mexicable aumentó de 9 a 10 pesos.

Los estudiantes pagan 7 pesos, las mujeres beneficiarias del programa Bienestar pagan 9 pesos con 50 centavos.

Las personas mayores de 60 años, con discapacidad y menores de 5 años tienen acceso gratuito.

