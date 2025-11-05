Más Información

Este miércoles 5 de noviembre, el (AICM) cumple 97 años de operaciones.

El primer aterrizaje en el entonces , lo llevó a cabo el 5 de noviembre de 1928 el capitán Felipe H. García, a bordo de un biplano Hanriot que descendió en la pista 10/28.

Primer edificio terminal del Aeropuerto Central de México, finales de los años 20. Se dañó con el sismo de 1932 y fue demolido. Archivo fotográfico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Foto: Patricia Sandoval
En ese año se construyó un camino de acceso desde la calzada México-Puebla, ahora Boulevard Aeropuerto, un estacionamiento, una plataforma para aviones y dos pistas (05/23 y 10/28), pero la obra se detuvo temporalmente.

Los trabajos se retomaron en 1929 mediante un convenio entre la y la entonces Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

Parillo y columnas del edificio terminal. Años 50. Colección de los hermanos Mayo, Archivo General de la Nación. Foto: Patricia Sandoval
Desde hace 97 años, el ha crecido en instalaciones, vuelos, servicios y pasajeros, entre los cuales destacan grandes personalidades de México y el mundo como presidentes, primeros ministros, sumos pontífices, artistas y millones de pasajeros.

En los años 30 el edificio original sufrió daños por los sismos registrados en junio de 1932, de magnitudes 8.2 y 6.9, con epicentro en costas de Colima y Jalisco, y fue demolido para construir otro.

El nuevo fue inaugurado el 11 de abril de 1939, con una y en cuya fachada se instaló el mural “La conquista del aire por el hombre” del artista mexicano Juan O´Gorman.

Pasillos y mostradores del aeropuerto, años 60. Archivo fotográfico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Foto: Patricia Sandoval
En 1949, en el aeropuerto se realizaron y remodelación que se inauguraron hasta el 19 de noviembre de 1952; gran parte del edificio de la actual que se edificó en ese tiempo sigue en funcionamiento.

Las intervenciones en el aeropuerto continuaron en las décadas siguientes y hasta el presente siglo, sobreponiéndose a eventos naturales como los de 1957, 1985 y 2017 que causaron afectaciones, pero sin condicionar su operatividad, así como a los diversos cambios sociales que ha experimentado la capital mexicana.

Pasajeros y torre de control. Años 40. Archivo fotográfico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Foto: Patricia Sandoval
El AICM es el principal aeropuerto del país por el número de pasajeros y vuelos que atiende anualmente, y por su conectividad con 44 destinos nacionales y 50 internacionales, a través de 27 aerolíneas, cinco nacionales y 22 internacionales.

Pasillos y locales del aeropuerto, años 90. Archivo fotográfico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Foto: Patricia Sandoval
