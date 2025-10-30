Más Información

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

Retrocede 0.3% economía en el tercer trimestre de 2025, su primera baja en el año: Inegi

La mañanera de Sheinbaum, 30 de octubre, minuto a minuto

Cronología: Así han sido los ataques de EU a 15 “narcolanchas” en aguas del Caribe y el Pacífico

Rescatan a más de 30 niños en albergue de CDMX; operativo ocurrió por denuncia de violación

A 203 diputados no les importan los descuentos; siguen en home office

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México () reportó que debido a un banco de niebla, los itinerarios de despegues y aterrizajes se ven afectados la mañana de este jueves.

Por ello, a través de su cuenta de X, el aeropuerto capitalino sugirió a sus usuarios que tienen programado un viaje este día consultar con su el estatus de su vuelo.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México informó que la niebla se registra sobre Circuito Interior y Sonora, en colonia Peñón de los Baños, de la alcaldía Venustiano Carranza, donde se ubica la terminal aérea capitalina.

Al respecto, Volaris indicó que debido a este fenómeno climatológico se registran afectaciones en algunos vuelos de su red, por lo que pidió a los viajeros revisar el estatus de su vuelo a través de volaris.com/flightstatus. Otras aerolíneas aún no han emitido información.

