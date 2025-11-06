Los aeropuertos de Nueva York, Los Ángeles y Chicago estarán entre los afectados por la reducción de vuelos ordenada por la Administración de Donald Trump debido a la escasez de controladores aéreos por el cierre de Gobierno de los Estados Unidos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó reducir a partir del viernes un 10 % los vuelos en algunos de los 40 mayores aeropuertos del país debido a la escasez de 2 mil controladores aéreos que han dejado de trabajar tras estar más de un mes sin cobrar por culpa del cierre administrativo.

Según la lista filtrada a medios locales, los aeropuertos afectados se distribuyen en 25 estados del país. Entre los más destacados figuran JFK y LaGuardia, en Nueva York; LAX, en Los Ángeles (California); y O’Hare, en Chicago (Illinois).

Lee también Protestan en Washington contra Trump tras victorias demócratas en comicios locales

También serán impactados los de Dallas y Houston (Texas), de Washington DC; los de Miami, Fort Lauderdale, Tampa y Orlando (Florida); Filadelfia (Pensilvania), Atlanta (Georgia), Boston (Massachussetts) y Newark (Nueva Jersey), entre otros.

Según estimaciones del Departamento del Tesoro, unos 4 mil vuelos al día podrían quedarse en tierra debido a las nuevas restricciones, que se implementaron para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Las grandes aerolíneas del país, como American, United o Delta, anunciaron este jueves que ya están ajustando sus horarios para cumplir la normativa y que priorizarán mantener los vuelos internacionales.

Foto: AFP/Archivo

El cierre de Gobierno comenzó el pasado 1 de octubre por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar en el Senado un presupuesto que permita a las agencias federales seguir operando.

Con 37 días, este es el cierre más largo de la historia, superando el de 2018, en el primer mandato de Trump, que finalizó tras 35 días debido al caos aéreo provocado por la escasez de controladores.

Aerolíneas de EU intentan preservar los vuelos internacionales pese a cierre de Gobierno

Las principales aerolíneas de Estados Unidos anunciaron este jueves que intentarán preservar los vuelos internacionales, dentro de sus medidas para minimizar el impacto de la reducción de vuelos ordenada por la Administración de Donald Trump debido a la falta de controladores aéreos por el cierre del Gobierno federal.

United Airlines confirmó en un comunicado que ajustará sus horarios para cumplir con la orden de la Administración Federal de Aviación (FAA) de reducir a partir del viernes en un 10 % los itinerarios en los 40 aeropuertos más importantes del país.

La compañía dijo que busca "minimizar cancelaciones" y priorizar "especialmente vuelos internacionales de larga distancia".

Lee también Cierre de gobierno ya es el más largo en la historia de Estados Unidos

Bajo la misma línea, Delta y American Airlines se sumaron a la preservación de rutas internacionales y agregaron en sendos comunicados que "los pasajeros afectados serán reubicados" y que podrán acceder a "opciones flexibles para cambiar, cancelar, reembolsar vuelos sin penalización".

De acuerdo con el Departamento de Transporte, entre cuatro mil y cuatro mil 500 vuelos al día podrían ser afectados, incluidos tanto comerciales como de carga, si no se llega a un acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar un presupuesto que permita reabrir la Administración estadounidense.

Desde el inicio del cierre de Gobierno, el país ha experimentado la baja de unos 2 mil controladores aéreos, que habrían ido a buscar otros empleos dado que estaban trabajando sin salario.

El cierre del Gobierno, que inició el 1 de octubre es el más largo en la historia del país, superando los 35 días que duró el cierre de 2018-2019 del primer mandato de Trump, mismo que finalizó en gran parte por la presión de los controladores aéreos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm