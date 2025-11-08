En el primer día del recorte del 4% de la actividad en 40 aeropuertos de Estados Unidos se reportaron más de mil 700 vuelos cancelados a nivel nacional y unas 32 torres de control afectadas por falta de personal, debido al cierre de gobierno.

De acuerdo con la central de datos de aviación Cirium, el viernes se cancelaron 1 mil 723 vuelos en el país, es decir el 2.1% de los 57 mil 672 programados.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, afirmó que los vuelos internacionales no se ven afectados por la reducción del tráfico aéreo en su país.

En conferencia de prensa, el funcionario estadounidense recordó que tienen acuerdos internacionales que cumplir, por lo que los viajes aéreos internacionales no estaban en riesgo.

¿Aerolíneas mexicanas, afectadas por la reducción de vuelos en EU?

Ante esta situación, líneas aéreas mexicanas como Volaris y Viva Aerobús hicieron algunos avisos sobre los recortes de vuelos en el país vecino del norte.

La primera aerolínea indicó que hasta ayer no había sido informada de ninguna afectación en sus vuelos hacia Estados Unidos, por lo que seguían "operando con normalidad".

Mientas que la segunda reportó que todas sus rutas y vuelos vigentes desde y hacia EU siguen operando con normalidad, incluyendo los vuelos con origen y destino en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Hasta este sábado, Aeroméxico no había emitido alguna información en sus redes sociales sobre si registra afectaciones debido a los recortes de vuelos en EU.

Viva Aerobús reportó que todas sus rutas y vuelos vigentes desde y hacia EU siguen operando con normalidad, salvo las rutas desde y hacia el AIFA. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Afectados, los vuelos de Viva Aerobús desde el AIFA a EU

Viva Aerobús indicó que las únicas operaciones recientemente afectadas son entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y Estados Unidos y viceversa, derivado de la orden DOT-OST-2025-0436 (2025-10-13), "emitida el 28 de octubre de forma unilateral por parte del Gobierno de los Estados Unidos".

Agregó que conforme a su política de Flex-SÍ-bilidad, para los vuelos afectados del 11 de noviembre al 10 de diciembre del 2025, enviarán a sus usuarios, vía correo electrónico, las opciones de reacomodo según la disponibilidad existente. *Con información de AFP

Rutas de Viva afectadas:

Ciudad de México AIFA (NLU) – Los Ángeles (LAX)

Ciudad de México AIFA (NLU) – Chicago (ORD)

Ciudad de México AIFA (NLU) – Orlando (MCO)

Ciudad de México AIFA (NLU) – Austin (AUS)

Ciudad de México AIFA (NLU) – Dallas-Fort Worth (DFW)

Ciudad de México AIFA (NLU) – Denver (DEN)

Ciudad de México AIFA (NLU) – Houston (IAH)

Ciudad de México AIFA (NLU) – Miami (MIA)

Ciudad de México AIFA (NLU) – Nueva York (JFK)

