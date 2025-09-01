Nueva York.— El gurú inversor Warren Buffett cumplió este sábado 95 años y encara una merecida jubilación, si bien parcial, tras anunciar que dejará la dirección ejecutiva del conglomerado Berkshire Hathaway y reducirá su carga de trabajo después de seis décadas al timón.

Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo y ejemplo del éxito estadounidense, nació en una familia numerosa en 1930 en Omaha, la ciudad más poblada del estado de Nebraska, y empezó a trabajar cuando aún iba a la escuela, desarrollando su precoz ambición.

Y aunque su historia no es de la del ascenso social, ya que su familia era de clase acomodada, su escalada en el Estados Unidos corporativo hizo destacar su particular carácter emprendedor, humilde, frugal y alejado de las excentricidades típicas del “1%” (los más ricos entre los ricos). La mayor parte de su carrera la compartió con su amigo y socio Charlie Munger, con el que compró en 1965 un negocio textil en decadencia llamado Berkshire Hathaway, que transformarían en un emporio de más de un billón de dólares que dirigieron hasta ser nonagenarios. No fue hasta el fallecimiento de Munger a finales de 2023, a los 99 años, cuando Buffett reflexionó sobre el futuro de la empresa.

La noticia la dio por sorpresa este pasado mayo, en la reunión anual de inversores de Berkshire Hathaway, apodada ‘el Woodstock de los capitalistas’, y en la que Buffett y Munger protagonizaban sesiones seguidas como clases magistrales.

Buffett, en su segundo evento sin Munger, anunció que pediría designar como su sucesor al canadiense Greg Abel, de 62 años, el máximo ejecutivo de la unidad de energía, y con una trayectoria interna meteórica de más de dos décadas.