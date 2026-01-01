La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) agradeció la derogación del decreto que permitía la regularización de vehículos usados importados de manera ilegal al país.

Aye, se publicó en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) la derogación del decreto, a partir del 1 de enero de 2026.

Con esto, se termina con una medida que impactó negativamente al mercado interno automotriz con la suma de casi 3 millones de vehículos altamente contaminantes, de dudosa procedencia y desmejorando la seguridad vial del país, indicó AMDA, en un comunicado.

“La culminación de tal decreto confirma las demandas de los distribuidores por eliminar la regularización de lo ilegal y dará certidumbre al mercado interno al tener que ceñirse la internación de vehículos usados de Estados Unidos y Canadá al decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados.

“El cual, desde 2011 implica reglas más claras, seguras y el pago justo de impuestos, beneficiando a la propia autoridad y dando mayor seguridad a la tenencia de tales unidades”, destacó AMDA.

El decreto derogado permitía la legalización de autos importados de manera ilegal, conocidos como autos chocolate, en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, entidades con un alto índice de población migrante en Estados Unidos y Canadá.

La AMDA reconoció a la Presidenta Claudia Sheinbaum el haber derogado el decreto que fomentaba la legalidad del contrabando con los efectos negativos que éste implicaba y reafirmó su intención de seguir colaborando con la autoridad en temas pendientes como la confirmación de una base de datos más segura y confiable a través del Registro Público Vehicular (REPUVE), además de un programa de renovación del parque vehicular de unidades ligeras y pesadas.

