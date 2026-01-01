Más Información

Detectan primer caso de gusano barrenador en Edomex; autoridades emiten alerta sanitaria

Detectan primer caso de gusano barrenador en Edomex; autoridades emiten alerta sanitaria

Gobierno expropia 77 predios en Hidalgo y Edomex por obras del Tren Interurbano AIFA- Pachuca; argumenta “utilidad pública”

Gobierno expropia 77 predios en Hidalgo y Edomex por obras del Tren Interurbano AIFA- Pachuca; argumenta “utilidad pública”

Muere mujer de 73 años que era atendida por descarrilamiento del Tren Interoceánico; sube a 14 cifra de fallecidos

Muere mujer de 73 años que era atendida por descarrilamiento del Tren Interoceánico; sube a 14 cifra de fallecidos

Así era Le Constellation, el bar en un destino del jet set internacional que se incendió y dejó 40 muertos en Suiza

Así era Le Constellation, el bar en un destino del jet set internacional que se incendió y dejó 40 muertos en Suiza

Se mantiene contingencia ambiental regional en el sureste del Valle de México; persiste mala calidad del aire

Se mantiene contingencia ambiental regional en el sureste del Valle de México; persiste mala calidad del aire

Entra en vigor incremento del 13% al salario mínimo general; Morena celebra año “de justicia social”

Entra en vigor incremento del 13% al salario mínimo general; Morena celebra año “de justicia social”

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores () agradeció la derogación del decreto que permitía la regularización de vehículos usados importados de manera ilegal al país.

Aye, se publicó en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) la, a partir del 1 de enero de 2026.

Con esto, se termina con una medida que impactó negativamente al mercado interno automotriz con la suma de casi 3 millones de vehículos altamente contaminantes, de dudosa procedencia y desmejorando la seguridad vial del país, indicó AMDA, en un comunicado.

Lee también

“La culminación de tal decreto confirma las demandas de los distribuidores por eliminar la regularización de lo ilegal y dará certidumbre al mercado interno al tener que ceñirse la internación de vehículos usados de Estados Unidos y Canadá al decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados.

“El cual, desde 2011 implica reglas más claras, seguras y el pago justo de impuestos, beneficiando a la propia autoridad y dando mayor seguridad a la tenencia de tales unidades”, destacó AMDA.

El decreto derogado permitía la legalización de autos importados de manera ilegal, conocidos como autos chocolate, en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, entidades con un alto índice de población migrante en Estados Unidos y Canadá.

Lee también

La AMDA reconoció a la Presidenta Claudia Sheinbaum el haber derogado el decreto que fomentaba la legalidad del contrabando con los efectos negativos que éste implicaba y reafirmó su intención de seguir colaborando con la autoridad en temas pendientes como la confirmación de una base de datos más segura y confiable a través del Registro Público Vehicular (REPUVE), además de un programa de renovación del parque vehicular de unidades ligeras y pesadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]