La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) solicitó la intervención de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para permitir la apertura de una agencia de la marca Nissan perteneciente a Grupo Autofin ubicada en la Alcaldía Xochimilco.

De acuerdo con el AMDA, lo anterior se debió a un abuso de autoridad y corrupción por parte de funcionarios del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), pues el establecimiento lleva tres semanas sin brindar servicio a los consumidores impactando a los colaboradores y finanzas de la agencia.

“Es un asunto muy relevante que se ha presentado con la intervención de inspectores adscritos al INVEA en la Alcaldía Xochimilco y que afecta de manera importante a nuestro asociado Imperio Automotriz del Sur, distribuidor Nissan, que forma parte del Grupo Autofin", indicó.

“Durante el viernes correspondiente al ciclo de El Buen Fin se presentó una inspección en una acción concertada también con funcionarios de la alcaldía en la que se intentó extorsionar a la empresa por una cuantiosa cantidad de dinero a cambio de no colocar los sellos de suspensión de actividades”, acusó Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA.

AMDA acusa situación similar en Benito Juárez y Coyoacán

En un comunicado, la asociación afirmó que esto es un abuso al cual se ha recurrido con todos los mecanismos formales para solicitar el levantamiento de la suspensión, ya que directivos de la agencia en todo momento mostraron los documentos solicitados por la autoridad y siguen abiertos al diálogo que les permita reiniciar operaciones.

“Agradezco profundamente la atención que ha tenido la secretaria de Desarrollo Económico, la maestra Manola Zabalza Aldama, en éste y en otros muchos temas para tratar de que prevalezca la legalidad.

“Sin embargo, es lamentable que la alcaldía a cargo de Circe Camacho Bastida y el INVEA a cargo de Jorge Esquinca Montaño no hayan puesto atención y no hayan logrado resolver esta penosa circunstancia que afecta a nuestra empresa asociada”, indicó.

El líder de los distribuidores de automotores urgió la intervención directamente de la jefa de gobierno Clara Brugada y de la secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, a efecto de que cesen estas prácticas de extorsión a cargo de funcionarios del INVEA adscritos en las diferentes alcaldías.

Rosales Zárate afirmó que esta problemática no es exclusiva de la Alcaldía Xochimilco, sino que está ocurriendo en otras alcaldías de la Ciudad de México como Benito Juárez y Coyoacán, por lo tanto, merece que se haga una atención urgente porque esto está frenando la inversión empresarial, afectando a los consumidores que no están siendo atendidos y afectando también a los colaboradores del gremio distribuidor.

