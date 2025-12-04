Más de 425 empresarios importantes de México, EU y Canadá piden preservar el T-MEC

Los empresarios más importantes de la economía mexicana, estadounidense y canadiense, que se agrupan en las organizaciones empresariales con mayor poder de la región, pidieron a sus gobiernos preservar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A unas horas de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que dejará que expire dicho acuerdo, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el Business Roundtable de Estados Unidos y el Business Council of Canada destacaron que, durante décadas, el comercio y la integración de cadenas de suministro en América del Norte han generado beneficios económicos significativos para los tres países.

En un comunicado, expresaron que “de cara a la próxima revisión conjunta, instamos a los tres gobiernos a trabajar de manera expedita para extender y fortalecer el T-MEC".

Lee también Trump, Sheinbaum y Carney se verán en Washington con un futuro incierto para el T-MEC

Consideraron que “preservar esta alianza trilateral esencial, profundizar la cooperación en materia de seguridad económica y restablecer el trato libre de aranceles para todos los bienes que cumplen con las reglas del T-MEC, reforzaría la prosperidad a largo plazo de las empresas y los trabajadores de México, Estados Unidos y Canadá.”

Añadieron que “desde la entrada en vigor del T-MEC, la actividad económica transfronteriza ha aumentado, impulsando el crecimiento, la generación de empleo y la competitividad” en la región.

T-MEC. Foto: iStock

El Consejo Mexicano de Negocios agrupa a 55 líderes empresariales de México, cuyas empresas operan en más de 80 países, emplean a más de 2 millones de personas e invierten más de 30 mil millones de dólares anuales a nivel global.

Lee también Trump sugiere que dejará expirar el T-MEC y buscará nuevo acuerdo con México y Canadá

En tanto que el Business Roundtable, es una organización que reúne a más de 200 CEOs o presidentes de las principales compañías estadounidenses, que representan todos los sectores de la economía. Dichas empresas generan uno de cada cuatro empleos en Estados Unidos y aportan casi una cuarta parte del PIB nacional.

En tanto que el Business Council of Canada agrupa a alrededor de 170 líderes empresariales de todas las regiones y sectores del país, cuyas empresas emplean a más de 2 millones de canadienses, aportan la mayor proporción de impuestos corporativos federales y son responsables de la mayoría de las exportaciones de Canadá.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc