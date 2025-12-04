La casa de alta costura italiana Versace anunció este jueves la salida de su director artístico Dario Vitale, quien llegó procedente de Miu Miu en abril de 2025 para suceder a Donatella Versace.

La casa fundada por Gianni Versace, que acaba de ser adquirida por su rival milanés Prada, y Dario Vitale "acordaron de mutuo acuerdo separarse a partir del 12 de diciembre de 2025", indicó Versace en un comunicado.

El anuncio se produjo dos días después de que el grupo Prada concluyera la adquisición de Versace, su competidor.

Dario Vitale. Foto: AP

Versace afirmó que anunciaría un nuevo director creativo "a su debido tiempo".

Vitale sustituyó el 1 de abril a Donatella Versace, hermana del fundador y quien fue directora creativa de la marca durante mucho tiempo, antes de su adquisición por Prada.

Antes de llegar a Versace, fue director de diseño de la marca Miu Miu, donde supervisó un crecimiento del 93 % en las ventas minoristas el año pasado, a pesar del difícil momento que atraviesa el sector.

Prada compra Versace. Foto: AFP

Versace agradeció a Vitale su "destacada contribución (...) durante este periodo de transición".

Prada anunció en abril que compraría Versace a Capri Holdings Limited por 1.250 millones de euros, unos 1.450 millones de dólares, con la esperanza de dar un nuevo impulso a la marca. La adquisición se cerró el martes.

