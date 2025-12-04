Más Información

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney

Senado prevé dar fast track a minuta de Ley de Aguas; buscan que se presente directamente al Pleno

Conagua: Ley de Aguas busca terminar con acaparamiento y sobreexplotación; concesiones serán públicas y transparentes, asegura

Caen tres integrantes de una célula delictiva en Zacatecas; les aseguran armas largas y explosivos

Subsidio de 100% en el pago de tenencia para vehículos de hasta 638 mil pesos con IVA, propone Brugada

VIDEO Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta

La casa de alta costura italiana Versace anunció este jueves la salida de su director artístico , quien llegó procedente de Miu Miu en abril de 2025 para suceder a .

La casa fundada por Gianni Versace, que acaba de ser adquirida por su rival milanés , y Dario Vitale "acordaron de mutuo acuerdo separarse a partir del 12 de diciembre de 2025", indicó Versace en un comunicado.

El anuncio se produjo dos días después de que el grupo Prada concluyera la adquisición de Versace, su competidor.

Dario Vitale. Foto: AP

Versace afirmó que anunciaría un nuevo director creativo "a su debido tiempo".

Vitale sustituyó el 1 de abril a Donatella Versace, hermana del fundador y quien fue directora creativa de la marca durante mucho tiempo, antes de su adquisición por Prada.

Antes de llegar a Versace, fue director de diseño de la marca Miu Miu, donde supervisó un crecimiento del 93 % en las ventas minoristas el año pasado, a pesar del difícil momento que atraviesa el sector.

Prada compra Versace. Foto: AFP

Versace agradeció a Vitale su "destacada contribución (...) durante este periodo de transición".

Prada anunció en abril que compraría Versace a Capri Holdings Limited por 1.250 millones de euros, unos 1.450 millones de dólares, con la esperanza de dar un nuevo impulso a la marca. La adquisición se cerró el martes.

