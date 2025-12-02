Más Información

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

La mañanera de Sheinbaum, 2 de diciembre, minuto a minuto

Suman remesas siete meses de caída continua

Van contra trata en estaciones de autobuses

Dua Lipa cierra con amor su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP; cantó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez

Protestas violentas, tácticas rebasadas: la CDMX no ha aprendido a contener marchas

El grupo italiano de moda Prada anunció haber completado la de su competidor Versace, anunciada el pasado abril por un valor de mil 250 millones de euros, unos mil 450 millones de dólares (mdd).

Prada indicó en un comunicado que el acuerdo con Capri Holdings, el grupo norteamericano propietario de Versace, "ha recibido todas las aprobaciones regulatorias requeridas".

En virtud de la operación, Lorenzo Bertelli, hijo de la diseñadora Miuccia Prada y director de marketing, se convertirá en el presidente ejecutivo de Versace.

Versace viene de atravesar unos años de declive, a diferencia del grupo Prada, que presume de robustez financiera y se vio aupado por las sólidas ventas de su marca Miu Miu.

El CEO de Prada, Andrea Guerra, dijo a la prensa que Versace supone una marca "increíblemente complementaria, por ser muy diferente de nuestras otras marcas".

Según él, Versace "inventó la moda como la conocemos hoy", y "se dirige a una estética y un consumidor diferente".

"La marca [Versace] es mucho más grande que su volumen de negocio, y a nosotros nos gustan las misiones difíciles. Así que el objetivo es intentar devolver la actividad al nivel de grandeza de la marca", indicó Bertelli, de 37 años, en un podcast de Bloomberg difundido a mitad de noviembre.

