La Comisión Europea autorizó la compra de la firma Versace por la empresa de moda Prada, ambas italianas, tras concluir que la operación no planteará problemas de competencia, informó esa institución.

La operación se centra principalmente "en el diseño, la fabricación y la distribución de artículos de lujo", indicó la Comisión en un comunicado.

Según Bruselas, la adquisición notificada no planteará problemas de competencia "dadas las limitadas cuotas de mercado de las empresas resultantes de la operación propuesta".

El Ejecutivo comunitario examinó la compra siguiendo el procedimiento simplificado de revisión de concentraciones.

Prada anunció el pasado abril la adquisición del 100% de la firma Versace, del grupo Capri Holdings, por 1.250 millones de euros.

La operación pretende afianzar a la compañía resultante como un gran grupo de lujo de origen italiano en un momento en el que las débiles perspectivas económicas ha golpeado al sector.

