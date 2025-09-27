Más Información

Sheinbaum prevé que en una hora esté restablecida la electricidad en la península de Yucatán; continúan trabajos de la CFE

Liga MX: Partido de Puebla y Chivas se retrasa; cae una fuerte tormenta en el Estadio Cuauhtémoc

Farmacéutica india revira a señalamiento de incumplir entrega de medicamentos; acusa falta de coordinación con gobierno mexicano

Detienen al papá de Julión Álvarez en Campeche por portación ilegal de armas de fuego

EU alista revocación de visa a Petro tras encabezar protesta contra Netanyahu; "incitó a la violencia", acusa

Víctimas rechazan disculpa de Francisco Garduño por tragedia en Ciudad Juárez; "fue obligada", acusan

¿Qué provocó el apagón masivo en la Península de Yucatán? Esto es lo que sabemos

Adán Augusto niega que haya omitido declaración de 79 mdp; afirma que es “ataque de la derecha conservadora”

Se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; padres marchan en la CDMX, sigue aquí el minuto a minuto

Citan a contralmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol, en el Altiplano; debe acudir o perderá suspensión de orden de captura

Fiscalía capitalina confirma que influencer venezolana Angie Miller, reportada como desaparecida, está detenida en Tlalnepantla

Activan doble alerta por vientos fuertes en 6 alcaldías de CDMX; en esta demarcación las rachas podrían alcanzar 69 km/h

Bruselas.— Los ministros de defensa europeos acordaron ayer desarrollar un “” a lo largo de sus fronteras con Rusia y Ucrania para mejorar la detección, seguimiento e interceptación de drones que violen el .

La decisión se toma tras una serie de incidentes en los que las fronteras y aeropuertos de Europa han sido puestos a prueba por drones no autorizados. Se ha culpado a Rusia de algunos de ellos, pero Moscú niega que se haya hecho algo a propósito o que haya jugado un papel en ellos.

“Rusia está poniendo a prueba” a la Unión Europea (UE) y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), “y nuestra respuesta debe ser firme, unida e inmediata”, dijo el comisionado de Defensa de la UE, Andrius Kubilius, tras presidir una reunión virtual de 10 países en el flanco oriental de Europa. Funcionarios ucranianos y de la OTAN también participaron en las conversaciones.

Kubilius agregó que el escudo de drones podría tardar un año en construirse y que los enviados de los países se reunirán pronto para desarrollar “una hoja de ruta conceptual y técnica detallada” sobre el camino a seguir. La máxima prioridad es un “sistema de detección efectivo”, afirmó.

El “muro antidrones” forma parte de una arquitectura de defensa más amplia al que se podrán sumar otros Estados miembros. Según Kubilius, la nueva estrategia europea de defensa estará basada en cuatro pilares: el muro, con capacidades avanzadas de detección, seguimiento e interceptación; las defensas terrestres, entre ellas los sistemas antimovilidad; la seguridad marítima para los mares Báltico y Negro, y la vigilancia desde el espacio.

Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia han trabajando en un proyecto de muro de drones; pero en marzo, la Comisión Europea, la rama ejecutiva de la UE, rechazó una solicitud conjunta de Estonia y Lituania para obtener fondos para establecer uno.

Las cosas han cambiado este mes. El 10 de septiembre, aviones de la OTAN se movilizaron para derribar varios drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco, en una respuesta costosa a una amenaza relativamente barata. Los aeropuertos en Dinamarca fueron cerrados temporalmente esta semana luego que se volaran drones cerca. Ayer mismo, el gobierno danés cerró un aeropuerto tras una alerta por drones. Incidentes similares se han registrado en Noruega, y también han habido incursiones reportadas en Rumania. Suecia ha ofrecido prestar a Dinamarca un sistema militar antidrones, con capacidad para derribarlos.

En Rusia, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, criticó lo que llamó “declaraciones irresponsables sobre la necesidad de derribar aviones rusos”, después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera el martes que los países de la OTAN tienen que derribar los aviones rusos que violen su espacio aéreo. En entrevista, Peskov afirmó que ese tipo de comentarios “comportan consecuencias peligrosas”. Agencias

