En octubre, el financiamiento para la compra de vehículos nuevos, sin incluir flotillas, alcanzó el 72.6% en promedio a nivel nacional, de acuerdo con el reporte de Financiamiento y Compradores de Vehículos Ligeros difundido por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) con el apoyo de JATO y Urban Science.

En 24 entidades, el financiamiento automotriz alcanzó una participación igual o mayor al 70% de las ventas.

El análisis destacó que Sonora ocupó el primer lugar en colocaciones de vehículos con 91% de las unidades financiadas; seguida de Tamaulipas con 83% y Aguascalientes con 81% de las ventas de vehículos financiadas.

En contraste, los estados con menor porcentaje de financiamiento para la compra de vehículos fueron Nayarit con 62.3%, Tlaxcala 60% y Guerrero con 58%.

Eric Ramírez, director general para Latam de Urban Science, explicó que entidades como el Estado de México y Zacatecas presentan un bajo nivel de financiamiento debido a que hay un alto porcentaje de ventas de flotillas, y la venta minorista se ha visto absorbida por la venta de flotillas o ventas corporativas.

Si al porcentaje de participación promedio para la adquisición de unidades a crédito se les suman las flotillas, compradas principalmente al contado, este índice de referencia baja de 72.6 a 60.5%, y los estados se reducen de 24 a siete con una participación igual o superior al 70% en las adquisiciones vía financiamiento.

El índice de financiamiento en compras por segmento, incluyendo flotillas, se ubicó en 64% para camionetas SUV; 63% para autos subcompactos; 50% para pick-ups; 61.5% para autos compactos; 49.7% para autos deportivos y 48% para autos de lujo.

Para los vehículos comercializados por las marcas chinas el porcentaje de financiamiento fue de 62.6%; mientras que para los vehículos híbridos y eléctricos fue de 55.6%.

El reporte destaca que los compradores siguen prefiriendo los créditos a 60 meses para completar el pago de su financiamiento; mientras que para autos de lujo el periodo más utilizado es de 36 meses o tres años.

