Luego de que se dieran a conocer los datos de la inflación en México y el de la economía de Estados Unidos, el peso mexicano opera con ganancias frente al dólar este 23 de diciembre.

De acuerdo con información de Bloomberg, la mañana de este martes el tipo de cambio cotiza en 17.94 pesos por billete verde, es decir que la moneda mexicana se apreciación 0.23%.

Lo anterior coincide con una caída de 0.14% del Índice Dólar que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a las principales divisas del mundo.

Inflación en México y economía de EU impacta el tipo de cambio

En México la inflación, conocida como el "impuesto de los pobres" por dañar más a quienes menos tienen, llegó a 3.7% durante la primera mitad de diciembre, tras registrar un pico de 4% en la segunda mitad de noviembre, según el informe de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, se dio a conocer que la economía de EU creció en el tercer trimestre 1.1% con respecto al segundo, en lo que supone la primera publicación de datos relativos al Producto Interno Bruto (PIB)del país desde septiembre debido al cierre del gobierno federal.

Este día, la gran mayoría de las principales divisas del mundo se aprecian frente al dólar, con excepción del dólar surcoreano que retrocede 0.07%, mientras que las ganancias son encabezadas por el dólar neocelandés con 0.83%. El peso mexicano se ubica en el lugar 12.

Para este martes, el Banco de México (Banxico) estableció en el Diario Oficial de la Federación el tipo de cambio en 17.97 pesos por dólar. Así se cotiza el precio del dólar en los principales bancos del país.

BBVA México: 18.25 pesos por dólar

Banorte: 18.30 pesos por dólar

Banamex: 18.40 pesos por dólar

Banco Azteca: 18.69 pesos por dólar

