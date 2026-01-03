Más Información

La (BMV) anotó un retroceso de 0.26% en su primera jornada de , con lo que acumuló una pérdida semanal de 2.28%, el mayor retroceso desde la segunda semana de octubre de 2025.

Con este movimiento, su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), cayó a 64 mil 141.36 unidades, dejando atrás su más reciente máximo histórico de 65 mil 636.36 puntos, alcanzado el 26 de diciembre pasado.

El volumen negociado en el mercado alcanzó 60.5 millones de títulos por un importe de 6 mil 407 millones de pesos.

En la jornada, el peso se apreció 0.52% frente al dólar, al cotizar en 17.91 unidades por billete verde, frente a los 18 pesos de la jornada anterior, según el Banco de México.

En Wall Street, el Dow Jones subió 0.66%, a 48 mil 382 puntos, y el S&P 500 ganó 0.19%, hasta 6 mil 858 enteros, mientras que el tecnológico Nasdaq retrocedió 0.03%, a 23 mil 235 unidades.

