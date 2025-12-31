Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró 2025 con un avance acumulado de casi 30% en su principal indicador, su mejor resultado anual en la última década, en un periodo marcado por máximos históricos, el regreso de nuevas emisiones y la expectativa de que en 2026 continúe el renovado apetito por el mercado local de capitales.

El Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) terminó el año en 64 mil 308.29 puntos, con una variación anual de 29.88%, mientras que, en su resultado intradía, la Bolsa mexicana retrocedió un ligero 0.09%.

El repunte contrasta con el retroceso de 2024 (-13.72%) y consolida un cambio de tono para la renta variable mexicana, que durante 2025 operó con episodios de volatilidad y ajustes, pero también con una narrativa recurrente de optimismo vinculada a flujos, valuaciones y expectativas corporativas.

En este contexto, uno de los hitos del año fue el fin del periodo de sequía de ofertas públicas iniciales (OPI) en el mercado accionario, con la llegada de Esentia Energy Development en noviembre pasado.

La última OPI de acciones se remontaba a Grupo México Transportes, en noviembre de 2017.

Para Janneth Quiroz Zamora, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil en Monex, el cierre de la BMV en 2025 “deja una señal importante” porque, tras varios años de sequía, “el mercado logró reactivar las OPI, lo que representa un punto de inflexión para el mercado de capitales local”.

“El regreso de nuevas emisoras no solo amplía las alternativas de inversión, sino que también refleja una mejoría en la confianza de empresas e inversionistas respecto a las valuaciones, la estabilidad financiera y el apetito por riesgo en México”, señaló la especialista.

Quiroz añadió que este regreso fortalece el ecosistema bursátil, mejora la profundidad del mercado y puede “sentar las bases” para una mayor participación de capital local y extranjero en 2026, sujeta a la evolución del entorno global, tasas internacionales y panorama político.

Además del hito por la salida a bolsa de Esentia, 2025 también registró operaciones relevantes en el mercado local, como el debut de Fibra Next en el segmento de fibras, en una colocación que la BMV presentó como un refuerzo para la oferta de instrumentos y que fue seguida de cerca por inversionistas institucionales.

Entre otros eventos relevantes, estuvo el regreso a la Bolsa mexicana de la aerolínea Aeroméxico y la escisión de Nutrisa con Alpek.

En paralelo, el índice accionario mexicano alcanzó nuevos récords, en una racha de máximos que diversos participantes del mercado atribuyeron al mejor ánimo por México y a la demanda por emisoras grandes del índice.

Tan solo el viernes pasado, el 26 de diciembre, la Bolsa mexicana anotó su último máximo histórico de 65 mil 636.36 unidades.

Hacia 2026, el desempeño de este año deja una base estadística favorable y, sobre todo, una discusión reabierta sobre el “pipeline” de nuevas emisoras, como la tan anunciada OPI de Banamex y otras dos más, según han adelantado los directivos de la BMV.

“Tenemos hoy, de manera confidencial, tres trámites más (de OPI) que ya tenemos (en trámite), que podrán ir evolucionando en completar la documentación, avanzar en los procesos y que probablemente (...) estamos viendo (que salgan a la Bolsa) hacía el primer trimestre del año”, reveló a inicios de diciembre el director general adjunto de Emisoras, Información y Mercados de la BMV, José Manuel Allende.

Para Quiroz, un peso fuerte y atractivo para flujos, junto con una bolsa que recupera dinamismo, configura “un escenario más constructivo para los mercados mexicanos”, aunque condicionado por la trayectoria de tasas en el exterior y el entorno político-financiero internacional, en especial en medio de la guerra arancelaria impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

