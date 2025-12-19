Suben acciones de Volaris tras anuncio de alianza con Viva Aerobús; "despegan" 17% en la BMV

Más Información
Tras anunciar su unión con Viva Aerobús, las acciones de Volaris se dispararon este viernes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), de acuerdo con información de Bloomberg.
El jueves ambas líneas aéreas de bajo costo anunciaron la creación de un nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas para acelerar el crecimiento de la aviación y la conectividad en México.
La mañana de este viernes, las acciones de Volaris repuntan 17% en la bolsa de valores del país al cotizar en 17.45 pesos.
Así, están en camino a su mejor día registrado, luego del anuncio de alianza. Más temprano los títulos subieron un 21%, el mayor avance intradía en la historia de cotización de la empresa, según Bloomberg.
Alianza Volaris-Viva en pro de la aviación y la conectividad
Los Consejos de Administración de Viva y Volaris aprobaron la transacción por unanimidad, la cual queda sujeta a aprobaciones regulatorias, condiciones habituales de cierre y aprobación por parte de los accionistas de Viva y Volaris.
Se espera que la transacción se complete en 2026.
Sobre los beneficios que traerá la alianza, Viva y Volaris indicaron que les permitirá “menores costos de propiedad de la flota, mejor acceso a capital y una posición financiera más sólida”.
Los directivos de las dos aerolíneas sostuvieron el viernes una reunión con los inversionistas para informarles sobre los términos de la fusión.
En el primer semestre de este año Viva y Volaris lideraron el mercado de vuelos nacionales al transportar en conjunto 22.44 millones pasajeros, lo que representó un aumento de 8.2% respecto del mismo período del año pasado, según cifras oficiales.
Asimismo, entre enero y junio pasado las aerolíneas comerciales trasladaron desde México 30.45 millones de pasajeros en vuelos internacionales, superando en 1.7% las cifras de 2024. *Con información de Sara Cantera y AP
