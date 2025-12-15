Viva dio a conocer el inicio de una nueva ruta que conecta a Monterrey con Nueva York (JFK), durante la temporada decembrina, pero que también estará operando durante la Copa Mundial FIFA 2026.

“Estamos muy emocionados por conectar a Monterrey con un centro internacional tan importante como Nueva York, especialmente para este 2026 donde miles de turistas nacionales y extranjeros estarán buscando maneras cómodas y accesibles de viajar entre México y Estados Unidos.

“Con esta conexión estamos poniendo en alto a la ciudad que nos vio nacer, permitiéndole a los regios volar a un nuevo destino internacional para vacacionar, visitar a sus familiares o hacer negocios”, afirmó Juan Carlos Zuazua, director general de Grupo Viva Aerobús.

La nueva ruta a Nueva York estará operando en una primera etapa del 12 de diciembre al 11 de enero de 2026.

Posteriormente, la ruta regresará de forma permanente durante junio de 2026, justo a tiempo para recibir a miles de turistas durante la Copa Mundial de Futbol.

“Esta nueva ruta es una puerta directa al escenario internacional, poniendo a Nuevo León frente a los ojos de todo el mundo. Especialmente ahora, en el marco de uno de los eventos que más visitantes traerán a nuestro estado, esta conexión representa más turismo, más posibilidades de negocios y más oportunidades para los neoleoneses”, comentó Maricarmen Martínez Villarreal, secretaria de Turismo de Nuevo León.

Copa Mundial 2026. Foto: AFP

París

Por su parte, Aeroméxico dio a conocer la nueva ruta Monterrey–París, a partir del 13 de abril de 2026.

La secretaria de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez Villarreal, destacó que la conectividad aérea es un factor central para el desarrollo económico y turístico del estado.

“Una ruta como París abre más espacios para el turismo, los negocios y la colaboración con nuevos mercados. Desde el Gobierno del Estado trabajamos para que Nuevo León siga creciendo como un punto relevante de conexión en el norte del país”, afirmó.

Esta nueva ruta contará con tres frecuencias semanales y será realizada con aeronaves Boeing 787 Dreamliner, lo que permitirá ofrecer más de mil 500 asientos semanales entre Nuevo León y la capital francesa.

Asimismo, la llegada al aeropuerto de París-Charles de Gaulle facilitará conexiones hacia distintos destinos europeos.

"Como aerolínea líder en vuelos de largo alcance desde Monterrey, seguimos fortaleciendo nuestra estrategia de conectividad global y abriendo nuevas oportunidades para el turismo, los negocios y el intercambio cultural entre México y Europa.

“Agradecemos al Gobierno de Nuevo León, a OMA Aeropuertos y a las autoridades de Francia; gracias a su acompañamiento, sabemos que esta ruta será un éxito desde el primer día", comentó Pasquale Speranza, vicepresidente de Ventas México de Aeroméxico.

La conexión Monterrey–París se suma a las más de 25 rutas internacionales activas que parten desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey, y a más de 60 conexiones totales que fortalecen la presencia del estado en mercados estratégicos como Madrid, Seúl y Tokio.

