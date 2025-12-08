Es posible encontrar promociones de vuelos en 600 pesos a destinos de playa, pero, al cotizarlos, terminan costando el triple al agregar una maleta documentada y seleccionar el asiento. El cobro de esos servicios complementarios puede representar incluso más de la mitad de los ingresos de las aerolíneas.

Este año se estima que las aerolíneas recibirán 157 mil millones de dólares a escala mundial en ancillaries o servicios complementarios, es decir 5.7% más respecto al año pasado, de acuerdo con la consultora IdeaWorksCompany.

Los ancillaries son aquellos servicios que un pasajero paga para tener un viaje más cómodo, como una maleta documentada debajo del avión, equipaje extra, elección de asiento, viajar con mascotas, comida a bordo, acceso a salas VIP, seguro de viaje, alquiler de auto o reservaciones de hotel, entre otros.

Lee también Lista la obra civil del tren al AIFA, falta confinar vía

“Los ingresos por servicios complementarios ahora representan 15.7% de los ingresos totales de las aerolíneas, frente a 9% de 2016.

“Hay aerolíneas donde esta proporción oscila entre 3.2 % y 62% de sus ingresos”, recalcó la consultora.

En México, Volaris reportó que los ingresos por servicios adicionales se incrementaron 4.7% en el tercer trimestre de 2025, ubicándose en 56 dólares por pasajero. Los ancillaries ya representan 56% de sus ingresos totales.

En Viva Aerobus, los ancillaries aumentaron 8.1% en el tercer trimestre, alcanzando 313 millones de dólares, y representan 47% del ingreso total.

Lee también Mexicana de Aviación pretende transportar 2.6 millones de pasajeros en 2030; meta implica crecimiento de 594%

IdeaWorksCompany señaló que el incremento de los ingresos por este concepto se debe a la adopción generalizada en casi todas las aerolíneas de la tarifa económica básica, donde se va cobrando cada servicio extra para viajar con mayor comodidad.

Fabricio Cojuc, consultor independiente de aviación, explicó que, a medida que la tarifa promedio de un viaje sencillo disminuyó, los servicios complementarios crecieron.

“En 2015, la tarifa promedio de un viaje sencillo en Estados Unidos, sin impuestos, estaba en 270 dólares; el año pasado eran 158 dólares, una reducción de 41%. El valor promedio del ancillary pasó de 14 a 25 dólares en el mismo periodo, un aumento de 78%, pero que no alcanza a compensar lo que ha caído el valor de los boletos”, detalló.

Lee también Aeroméxico regresa a la Bolsa Mexicana de Valores; "es reflejo de nuestra recuperación y solidez en el mercado aéreo"

Cojuc coincidió en que el aumento en los ingresos por servicios complementarios se debe al éxito de las aerolíneas de bajo costo, que cobran de manera diferenciada por cada producto, pero también al avance tecnológico, que permite organizar el viaje a través de una aplicación en el celular, así como a una menor frecuencia de viajes de negocio y un resurgimiento de los viajes de placer, lo que beneficia a las aerolíneas low cost.

“Volaris y Viva tuvieron un crecimiento muy acelerado desde la pandemia. Muchos pasajeros no quieren pagar por una maleta o un asiento seleccionado si van con una mochila, se quedan dormidos y les da lo mismo ir en medio o hasta atrás del avión”, dijo.

Rezago legal

Si bien algunos pasajeros pueden llevar sólo una mochila y les da igual dónde sentarse, en casi todo el mundo se permite viajar con una maleta documentada de manera gratuita, además del equipaje de mano que va en cabina.

Gráficas: Elaboración propia

Lee también Qué hacer si tu vuelo se retrasa o se cancela, según Profeco

Rogelio Rodríguez, titular de posgrado de la Cátedra de Derecho Aéreo y Espacial de la Facultad de Derecho de la UNAM, consideró que el cobro de algunos servicios adicionales va en contra de las reglas internacionales del transporte aéreo, que garantizan el derecho a llevar dos piezas de equipaje.

“Aquí choca con el derecho que tienen los pasajeros a nivel mundial. Eso prácticamente nosotros ya lo olvidamos en nuestra ley, porque si tienes derecho a equipaje es porque pagaste una tarifa”, indicó.

En Volaris, las tarifas Zero y Básica no permiten ni llevar equipaje de mano en cabina, solo una bolsa de mano o portafolio que quepa debajo del asiento. Sólo si se paga la tarifa Plus se permite el equipaje de mano, que no debe exceder 20 kilos, y un objeto personal de mano como bolsa o porta laptop, además de una maleta documentada que no exceda los 25 kilos.

Lee también Qué hacer si una aerolínea pierde tu equipaje

En mayo, la estadounidense Southwest comenzó a cobrar por el equipaje documentado, poniendo fin a su tradicional política de dos maletas gratis.

Rodríguez agregó que la Ley de Aviación Civil indica que se debe prestar el servicio de transporte aéreo en condiciones no discriminatorias, como pagar por seleccionar asiento.

“Hay un vacío jurídico perverso porque tus derechos están a salvo sólo si pagas la tarifa adecuada. Si no, pagas una tarifa con condiciones poco reguladas”, considera.

Lee también AICM plantea mayor control de accesos en sus instalaciones como parte de sus objetivos al 2030

En Brasil, el 31 de octubre la Cámara de Diputados aprobó una ley que obliga a las aerolíneas a no cobrar por la maleta documentada de hasta 23 kilos y una pieza de equipaje de mano gratis de hasta 12 kilos en rutas domésticas.

También prohíbe cargos por selección de asientos y se deben proporcionar hasta dos asientos adicionales sin costo a los pasajeros que requieran asistencia.

Es posible encontrar promociones de vuelos en 600 pesos a destinos de playa, pero, al cotizarlos, terminan costando el triple al agregar una maleta documentada y seleccionar el asiento. El cobro de esos servicios complementarios puede representar incluso más de la mitad de los ingresos de las aerolíneas. Este año se estima que las aerolíneas recibirán 157 mil millones de dólares a escala mundial en ancillaries o servicios complementarios, es decir 5.7% más respecto al año pasado, de acuerdo con la consultora IdeaWorksCompany. Los ancillaries son aquellos servicios que un pasajero paga para tener un viaje más cómodo, como una maleta documentada debajo del avión, equipaje extra, elección de asiento, viajar con mascotas, comida a bordo, acceso a salas VIP, seguro de viaje, alquiler de auto o reservaciones de hotel, entre otros. “Los ingresos por servicios complementarios ahora representan 15.7% de los ingresos totales de las aerolíneas, frente a 9% de 2016. “Hay aerolíneas donde esta proporción oscila entre 3.2 % y 62% de sus ingresos”, recalcó la consultora. En México, Volaris reportó que los ingresos por servicios adicionales se incrementaron 4.7% en el tercer trimestre de 2025, ubicándose en 56 dólares por pasajero. Los ancillaries ya representan 56% de sus ingresos totales. En Viva Aerobus, los ancillaries aumentaron 8.1% en el tercer trimestre, alcanzando 313 millones de dólares, y representan 47% del ingreso total. IdeaWorksCompany señaló que el incremento de los ingresos por este concepto se debe a la adopción generalizada en casi todas las aerolíneas de la tarifa económica básica, donde se va cobrando cada servicio extra para viajar con mayor comodidad. Fabricio Cojuc, consultor independiente de aviación, explicó que, a medida que la tarifa promedio de un viaje sencillo disminuyó, los servicios complementarios crecieron. “En 2015, la tarifa promedio de un viaje sencillo en Estados Unidos, sin impuestos, estaba en 270 dólares; el año pasado eran 158 dólares, una reducción de 41%. El valor promedio del ancillary pasó de 14 a 25 dólares en el mismo periodo, un aumento de 78%, pero que no alcanza a compensar lo que ha caído el valor de los boletos”, detalló. Cojuc coincidió en que el aumento en los ingresos por servicios complementarios se debe al éxito de las aerolíneas de bajo costo, que cobran de manera diferenciada por cada producto, pero también al avance tecnológico, que permite organizar el viaje a través de una aplicación en el celular, así como a una menor frecuencia de viajes de negocio y un resurgimiento de los viajes de placer, lo que beneficia a las aerolíneas low cost. “Volaris y Viva tuvieron un crecimiento muy acelerado desde la pandemia. Muchos pasajeros no quieren pagar por una maleta o un asiento seleccionado si van con una mochila, se quedan dormidos y les da lo mismo ir en medio o hasta atrás del avión”, dijo. Rezago legal Si bien algunos pasajeros pueden llevar sólo una mochila y les da igual dónde sentarse, en casi todo el mundo se permite viajar con una maleta documentada de manera gratuita, además del equipaje de mano que va en cabina. Rogelio Rodríguez, titular de posgrado de la Cátedra de Derecho Aéreo y Espacial de la Facultad de Derecho de la UNAM, consideró que el cobro de algunos servicios adicionales va en contra de las reglas internacionales del transporte aéreo, que garantizan el derecho a llevar dos piezas de equipaje. “Aquí choca con el derecho que tienen los pasajeros a nivel mundial. Eso prácticamente nosotros ya lo olvidamos en nuestra ley, porque si tienes derecho a equipaje es porque pagaste una tarifa”, indicó. En Volaris, las tarifas Zero y Básica no permiten ni llevar equipaje de mano en cabina, solo una bolsa de mano o portafolio que quepa debajo del asiento. Sólo si se paga la tarifa Plus se permite el equipaje de mano, que no debe exceder 20 kilos, y un objeto personal de mano como bolsa o porta laptop, además de una maleta documentada que no exceda los 25 kilos. En mayo, la estadounidense Southwest comenzó a cobrar por el equipaje documentado, poniendo fin a su tradicional política de dos maletas gratis. Rodríguez agregó que la Ley de Aviación Civil indica que se debe prestar el servicio de transporte aéreo en condiciones no discriminatorias, como pagar por seleccionar asiento. “Hay un vacío jurídico perverso porque tus derechos están a salvo sólo si pagas la tarifa adecuada. Si no, pagas una tarifa con condiciones poco reguladas”, considera. En Brasil, el 31 de octubre la Cámara de Diputados aprobó una ley que obliga a las aerolíneas a no cobrar por la maleta documentada de hasta 23 kilos y una pieza de equipaje de mano gratis de hasta 12 kilos en rutas domésticas. También prohíbe cargos por selección de asientos y se deben proporcionar hasta dos asientos adicionales sin costo a los pasajeros que requieran asistencia.