Tultepec, Méx.— Este año el gobierno federal ha trabajado para terminar todos los procesos de construcción de obra civil del Tren México AIFA, pero sigue pendiente el confinamiento de las vías, lo cual no se puede completar por la falta de construcción de puentes peatonales en los municipios de Tultitlán y Tultepec, que forman parte de las obras complementarias del proyecto ferroviario.

Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), explicó a EL UNIVERSAL que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para cumplir con los compromisos con la población de ambas localidades y concluir el suburbano.

“De la obra del tren, lo que nos hace falta es terminarlo de confinar. Y lo vamos a terminar de confinar una vez que tengamos los puentes peatonales (...) Vamos avanzando en los tiempos para que podamos tener el suburbano antes del mundial [de futbol]. Ya estamos en la ruta final para poder echar a andar el ramal al AIFA”, detalló.

Indicó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es atender los conflictos sociales que ocurrieron en Tultitlán y Tultepec, por ello todos los miércoles se realizan mesas de trabajo en las que también participan autoridades municipales, del gobierno del Estado de México y de Conavi debido a los daños a más de 150 casas.

El titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la SICT recordó que en primera instancia la obra estuvo a cargo de una empresa concesionaria que salió en septiembre del año pasado para que el Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles de la Sedena tomara la responsabilidad de concluir el proyecto y resolver las situaciones heredadas, entre ellas, los daños en viviendas y calles.

Néstor Núñez también precisó que la Conavi ya entregó el primer recurso para las reparaciones a cerca de 100 casas, y en estos días les será suministrado el segundo pago. Mientras que este mismo mes comenzarán con el resto, y para el caso de las 11 demoliciones totales, les darán apoyo económico para el pago de renta a los afectados, para lo que se destinaron 2 millones de pesos.

“Todo esto ocurre en el entorno de terminar el suburbano. Es un proceso que no podemos ir terminando uno, sin que vaya avanzando el otro, está atendido todo. Estamos haciéndolo de manera muy coordinada con la Conavi”, planteó.

Para el caso de las estaciones, Néstor Núñez mencionó que hacen falta las pasarelas, que son los pasos peatonales para la entrada de pasajeros, y en uno de los casos de construcción de puente es necesario demoler una casa para que ahí se instalen escaleras, en Teyahualco.