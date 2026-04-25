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Este sábado, familiares y abogados de -el presunto asesino de - al igual que varias familias, participaron en una marcha para denunciar casos de presunta fabricación de delitos.

Tres días después de que se vinculó a proceso al vigilante del edificio de , por el delito de feminicidio, sus defensores señalaron que el movimiento que partió de la glorieta del Ángel de la Independencia y llegó al Zócalo capitalino, es para denunciar detenciones de personas inocentes.

El abogado, Julián González dijo que visitó a su defendido el pasado jueves 23 de abril.

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Los defensores de Juan Jesús "N" señalaron que el movimiento partió de la glorieta del Ángel de la Independencia y llegó al Zócalo capitalino. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
Los defensores de Juan Jesús "N" señalaron que el movimiento partió de la glorieta del Ángel de la Independencia y llegó al Zócalo capitalino. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

"Lo vi un poco más tranquilo, en cuanto a su seguridad, pero al hablar de si fue golpeado casi se pone llorar".

Por su parte el segundo defensor, Jesús Briones mencionó que está en la preparación ante las pruebas que presentará la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) en el juicio.

"Estamos en la preparación de pruebas, vamos a contestar todas las pruebas que la Fiscalía ofreció en la carpeta y vamos a tratar de hacer nuestra estrategia para derrumbar todo lo que ellos construyeron".

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Entre los manifestantes hubo varios que aseguraron tener un familiar detenido o vinculado a proceso de forma injustificada.

En la manifestación participaron aproximadamente 200 personas. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
En la manifestación participaron aproximadamente 200 personas. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Yazmín Pérez participó en la manifestación y dijo que su esposo y uno de sus trabajadores se encuentran vinculados a proceso, luego de haber sido detenidos el 16 de diciembre de 2025, siendo inocentes.

En la manifestación participaron aproximadamente 200 personas.

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vr/cr

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