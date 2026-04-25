Este sábado, familiares y abogados de Juan Jesús -el presunto asesino de Edith Guadalupe- al igual que varias familias, participaron en una marcha para denunciar casos de presunta fabricación de delitos.

Tres días después de que se vinculó a proceso al vigilante del edificio de avenida Revolución número 829, por el delito de feminicidio, sus defensores señalaron que el movimiento que partió de la glorieta del Ángel de la Independencia y llegó al Zócalo capitalino, es para denunciar detenciones de personas inocentes.

🔴 Familiares y amigos de Juan Jesús "N", acusado del feminicidio de Edith Guadalupe, realizaron una marcha sobre Paseo de la Reforma, en CDMX.



📸 #FOTOS: Carlos Mejía | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/15mozC2OyN — El Universal (@El_Universal_Mx) April 25, 2026

El abogado, Julián González dijo que visitó a su defendido el pasado jueves 23 de abril.

Lee también Ultiman detalles en Buenavista para inauguración del Tren al AIFA; técnicos configuran torniquetes de acceso

Los defensores de Juan Jesús "N" señalaron que el movimiento partió de la glorieta del Ángel de la Independencia y llegó al Zócalo capitalino. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

"Lo vi un poco más tranquilo, en cuanto a su seguridad, pero al hablar de si fue golpeado casi se pone llorar".

Por su parte el segundo defensor, Jesús Briones mencionó que está en la preparación ante las pruebas que presentará la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) en el juicio.

🔴 Familiares y amigos de Juan Jesús "N", acusado del feminicidio de la joven Edith Guadalupe, se reúnen el Ángel de la Independencia para iniciar una marcha rumbo al Zócalo.



📹 #VIDEO: @BrenMtzCarrera | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/JY8lAv4rj9 — El Universal (@El_Universal_Mx) April 25, 2026

"Estamos en la preparación de pruebas, vamos a contestar todas las pruebas que la Fiscalía ofreció en la carpeta y vamos a tratar de hacer nuestra estrategia para derrumbar todo lo que ellos construyeron".

Lee también Brugada se reúne con representantes de las Grandes Ligas; “El estadio Alfredo Harp Helú vibrará con la pasión del béisbol”, señala

Entre los manifestantes hubo varios que aseguraron tener un familiar detenido o vinculado a proceso de forma injustificada.

En la manifestación participaron aproximadamente 200 personas. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Yazmín Pérez participó en la manifestación y dijo que su esposo y uno de sus trabajadores se encuentran vinculados a proceso, luego de haber sido detenidos el 16 de diciembre de 2025, siendo inocentes.

En la manifestación participaron aproximadamente 200 personas.

Lee también Aumenta percepción de inseguridad en siete alcaldías de la CDMX

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr/cr

Noticias según tus intereses