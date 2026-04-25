La jefa de Gobierno, Clara Brugada, se reunió con representantes de las Grandes Ligas del Béisbol previo a los dos juegos que disputarán los Padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona este fin de semana en el Estadio Harp Helú.

“Recibimos con gusto a representantes de la @MLB previo a la gran serie entre los Padres de San Diego y los Arizona D-backs. Este fin de semana, el Estadio Alfredo Harp Helú vibrará con la pasión del béisbol y jerseys especiales que rinden tributo a nuestra cultura”, indicó la mandataria a través de sus redes sociales.

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El mensaje fue acompañado de un video en el que la mandataria muestra los jerseys que utilizarán ambos equipos, con referencias a la cultura mexicana, como una Catrina en el caso de los Padres de San Diego y el nombre en español de los Diamondbacks de Arizona.

Clara Brugada también destacó la importancia de la práctica del béisbol en la Ciudad de México.

Esta serie de dos juegos entre los Padres y los Diamondbacks, quienes serán considerados el equipo local, comenzará el sábado, con el primer lanzamiento programado para las 18:00 horas. El juego del domingo, está programado para las 16:00 horas.

Recibimos con gusto a representantes de la @MLB previo a la gran serie entre los Padres de San Diego y los Arizona D-backs. Este fin de semana, el Estadio Alfredo Harp Helú vibrará con la pasión del béisbol y jerseys especiales que rinden tributo a nuestra cultura.



​¡Bienvenidos… pic.twitter.com/R3IGiXOR3d — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 25, 2026

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