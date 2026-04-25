Más Información
Agentes de la CIA no tenían permiso de operar en México; uno ingresó como visitante y el otro con pasaporte diplomático, señala Gabinete de Seguridad
Ultiman detalles en Buenavista para inauguración del Tren al AIFA; técnicos configuran torniquetes de acceso
Surgen nuevos videos de ataque en Teotihuacán; "¡vive, vive, por favor, no te mueras!", gritan a herido
Sale de prisión militar Subteniente acusado de torturar a integrante de Los Zetas; juez le ordena quedarse en Campo Militar 1-A
¡Atención! SSPC alerta por falsas ofertas de trabajo ligadas al Mundial 2026 en México; emite recomendaciones
Presidenta del DIF de Acapulco se separa del cargo tras denuncia de Saskia Niño de Rivera; Órgano de Control Interno de la institución inició una investigación
Marino Fernando Farías solicita asilo a Argentina porque teme por su vida; admite ser buscado por huachicol
Al menos siete personas murieron este sábado y 17 más quedaron heridas por un atentado terrorista que destruyó un tramo de la Vía Panamericana y varios vehículos que circulaban por esa carretera del departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, informaron las autoridades.
"Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 17 heridos de gravedad", manifestó en su cuenta de X el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]