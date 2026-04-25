Al menos siete personas murieron este sábado y 17 más quedaron heridas por un atentado terrorista que destruyó un tramo de la Vía Panamericana y varios vehículos que circulaban por esa carretera del departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, informaron las autoridades.

"Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 17 heridos de gravedad", manifestó en su cuenta de X el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.

Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad. Es una tragedia que nos desgarra como… pic.twitter.com/4BQ0r6CnUc — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) April 25, 2026

🇨🇴 | El video muestra el pánico de varias personas tras un atentado terrorista en Palmira, Valle del Cauca, Colombia. pic.twitter.com/4M7V5zjuNQ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 25, 2026

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