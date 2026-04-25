Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO Pachuca vs Pumas este sábado 25 de abril

Los Pumas y el Pachuca protagonizan un duelo adelantado de Liguillade la Liga MX, este sábado 25 de abril, sobre la cancha del estadio Hidalgo.

El equipo de Efraín Juárez visita al de Esteban Solari en el inmueble hidalguense, con la ilusión de obtener una victoria que le permite alcanzar el liderato, aunque sea de manera momentánea.

Los tres puntos le permitirían al conjunto auriazul escalar a la cima de la tabla y, dependiendo de su diferencia de goles, podría, incluso, desbancar a las Chivas. Por tal motivo, este parido contra los Tuzos es importante. Además, se trata de un duelo adelantado de la Fiesta Grande, es decir, es un rival directo en la lucha por el título del futbol mexicano.

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La escuadra universitaria también tratará de extender su racha sin derrota; podría alcanzar su octavo partido consecutivo sumando, como mínimo, un punto. En caso de ganar, alcanzaría su octavo triunfo el fila, tras haber vencido al Mazatlán FC, al Atlético San Luis y al FC Juárez.

Por su parte, el Pachuca llega a este compromiso con una racha de ocho juegos al hilo sin sufrir un descalabro, con seis triunfos y dos empates. Al igual que su rival, sumado de a tres en sus últimos cuatro encuentros.

Cabe resaltar que los Pumas y el Pachuca ya tienen asegurado su boleto a la Liguilla, así como su lugar entre los cuatro primeros lugares de la clasificación.

En el cierre de la fase regular del Clausura 2026, los dos equipos solamente se juegan su ubicación en la tabla y la posibilidad de cerrar con un nuevo triunfo que les permita llegar con mayor motivación a la Fiesta Grande.

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Este duelo también servirá como revancha para el Club Universidad Nacional, por lo que sucedió en el pasado torneo, cuando fue eliminado en el Play-In por los Tuzos en el Hidalgo y no pudo ingresar entre los ocho mejores equipos.

Partidazo el que protagonizan hoy estos dos clubes que son candidatos a pelear por el trofeo de la Liga MX. El segundo contra el tercero de la tabla. Sólo uno podrá salir con el puño en alto.

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Horario y canales para ver EN VIVO Pachuca vs Pumas HOY

Pachuca vs Pumas

Fecha: Sábado 25 de abril

Hora: 17:00

Estadio: Hidalgo

Transmisión: FOX One/FOX+

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