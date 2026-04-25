América vs Atlas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, sábado 25 de abril

Después de dos victorias en fila y con una imagen fortalecida, las Águilas del América llegan a la última jornada del Clausura 2026 con el boleto a la Liguilla en sus manos. De ellos depende estar o no en la fase final.

Con un empate le basta para estar en la Fiesta Grande y esta noche recibe en el Estadio Banorte a los Rojinegros del Atlas, que también buscan uno de los tres boletos que restan para los cuartos de final.

En caso de perder dependerán de lo que hagan Tigres, Tijuana y León en sus respectivos partidos; sin embargo, la estadística respalda a los de Coapa: sólo han perdido uno de sus últimos ocho juegos como locales contra los Zorros.

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Luego de vencer a Toluca y al León, los de André Jardine parecen otros. La intensidad, el hambre y el futbol volvieron al Nido, pero llegó la hora importante de demostrar que no es un espejismo.

Además, los azulcrema, con 25 puntos y ubicados en el sexto sitio, podrían saltar hasta la quinta posición en caso de ganar y que Toluca, que tiene 27 unidades, pierda como local en el estadio Nemesio Díez frente al León.

Todo se ha acomodado para que las Águilas lleguen fortalecidas a la Liguilla, pero por ahora, depende de ellos asegurar su clasificación.

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¿Cuándo y dónde ver el América vs Atlas?

América cierra la fase regular frente a su afición, en el Estadio Azteca, ante los Rojinegros del Atlas. Con un empate o una victoria, las Águilas estarán en la Liguilla del futbol mexicano.

Fecha: Sábado 25 de abril

Horario: 21:00

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime

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