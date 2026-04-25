¿Se pierde el Mundial 2026? Así fue la impactante lesión de Xavi Simons antes de abandonar el partido en camilla

El internacional neerlandés Xavi Simons abandonó el terreno de juego en el Wolverhampton Wanderers-Tottenham Hotspur en camilla después un choque con Hugo Bueno en el que se dañó la rodilla derecha.

El futbolista holandés quedó tendido en el campo con claros gestos de dolor y tras estar parado el partido varios minutos se retiró en camilla y ayudado por las asistencias del Tottenham.

La lesión de Simons se produce a mes y medio del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que el atacante tenía un puesto asegurado en la selección de Países Bajos.