Activan Fase I de Contingencia en la Zona Metropolitana del Valle de México; estos carros no podrán circular este domingo 26 de abril

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que a las 14:00 horas del día de hoy, se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 163 ppb en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC), ubicada en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, por lo que se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México detalló que “derivado de la revisión de la información meteorológica se observa un sistema de circulación anticiclónica que mantiene su influencia en el centro del país desde hace cuatro días y que hoy incrementó su intensidad, generando estabilidad atmosférica fuerte”.

A estas condiciones se sumó a la radiación solar intensa el inicio de una onda de calor en la Zona Metropolitana Valle de México, lo que ocasionó una rápida formación y acumulación de ozono, por lo que se registró una concentración de este contaminante en el rango de Muy Mala calidad del aire.

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Activan Fase 1 de contingencia ambiental; aplican doble "Hoy No Circula". Foto: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

¿Qué carros no circulan este domingo 26 de abril?

Por lo anterior este domingo 26 de abril, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas los siguientes automóviles:

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.

3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

La alta radiación solar y a la onda de calor contribuyeron a la formación rápida de ozono. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

5. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

6. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

7. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

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