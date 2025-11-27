El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) habilitó dos líneas telefónicas para atender quejas, solicitudes o recomendaciones de los usuarios debido a los trabajos de remodelación que se llevan a cabo en la terminal aérea.

Indicó que para evitar afectaciones mayores, el aeropuerto de la CDMX también estableció canales de diálogo con diferentes actores de la comunidad aeroportuaria, con el objetivo de coordinar los cierres temporales de las zonas en remodelación.

AICM habilita líneas de atención a usuarios por remodelación

En un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, el AICM dio a conocer las líneas telefónicas con WhatsApp, que estarán abiertas las 24 horas del día, para atender a los usuarios en tiempo real.

Terminal 1: 5528594544

Terminal 2: 5512457797

El aeropuerto capitalino también reportó avances de las obras de remodelación que iniciaron en abril de 2025.

Anunció que se han entregado áreas remodeladas, mientras que otros espacios se encuentran cerrados para su intervención.

La renovación del AICM tiene la finalidad de optimizar la infraestructura existente, privilegiando mayores áreas de transito y espera para los pasajeros.

El aeropuerto de la Ciudad de México indicó que debido a esto las obras se realizan de manera ininterrumpida, afectando los niveles de servicio.

