Elementos de Secretaría de Marina (Semar) en coordinación la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron 271 paquetes con un peso aproximado de 270 kilos de presunta cocaína, dos vehículos tipo VAN y cuatro equipos telefónicos.

También arrestaron a cuatro presuntos infractores de la ley relacionados con delitos contra la salud en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Tras trabajos de campo se encontraron indicios de una red dedicada al tráfico de droga, que ingresaban paquetes en vuelos comerciales con destino a Tijuana, Baja California, sin realizar la revisión correspondiente mediante rayos X ni los trámites requeridos para su envío.

El 21 de noviembre personal de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, detuvo en la Terminal 2 del AICM a cuatro personas con diversos paquetes, en los cuales se localizó la droga.

Los detenidos, a quienes les fueron leídos sus derechos, así como la presunta droga asegurada, fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes, para determinar su situación jurídica.

Lo asegurado representa una afectación económica estimada de 92 millones 48 mil 498 en moneda nacional a la delincuencia organizada.

