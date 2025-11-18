Más Información

Muchas personas reportadas como desaparecidas "andaban de parranda", dice José Ramiro López Obrador

Muchas personas reportadas como desaparecidas "andaban de parranda", dice José Ramiro López Obrador

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Santería y boinas "peaky blinders": así quiso instalarse el CJNG en España

Santería y boinas "peaky blinders": así quiso instalarse el CJNG en España

México en la mira del Papa León XIV; expresa su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe

México en la mira del Papa León XIV; expresa su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe

Mundial 2026: Lista completa de selecciones ya clasificadas a la Copa del Mundo de la FIFA

Mundial 2026: Lista completa de selecciones ya clasificadas a la Copa del Mundo de la FIFA

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

En dos acciones autoridades federales detuvieron en los municipios de Macuspana y Jalpa, a ocho personas, a quienes les aseguraron y droga.

En el municipio de , los uniformados realizaban recorridos de seguridad y observaron a personas que intercambiaban bolsas para descartar alguna conducta ilícita, se aproximaron para verificar la situación.

Los sujetos al notar la presencia de los elementos emprendieron la huida y realizaron detonaciones de arma de fuego, por lo que se les dio alcance y fueron detenidas siete personas, a las que se les aseguraron diversas dosis de marihuana, cinco armas de fuego cortas y ocho equipos telefónicos.

Lee también

A los detenidos les aseguraron dinero en efectivo y drogas (18/11/2025). Foto: Especial
A los detenidos les aseguraron dinero en efectivo y drogas (18/11/2025). Foto: Especial

En otro evento en el municipio de Jalpa, fue arrestado Luis Alberto de la Cruz May, alias “El Topo”, quien cuenta con una orden de aprehensión por delitos de narcomenudeo y portación de arma de fuego.

Al momento de su detención se le aseguraron 20 dosis de piedra y 15 de marihuana, dinero en efectivo, una motocicleta y un arma de fuego larga.

A los detenidos se les leyeron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quienes definirán su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

Lee también

En esta acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), junto con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y Fiscalía General del Estado, ambas de Tabasco y Policía Municipal de Jalpa.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]