Un primer convoy de siete personas, presuntamente involucradas en el delito de tentativa de homicidio durante la manifestación de la llamada realizada el pasado sábado en la plancha del , fueron trasladadas este lunes hacia el Reclusorio Preventivo Varonil Norte para su audiencia inicial.

Fueron trasladados 18 personas de la Coordinación Territorial Cuh-1 de la Fiscalía General de Justicia capitalina al Reclusorio Norte en la Ciudad de México se les imputa robo, lesiones y tentativa de Homicidio, el 18 de noviembre de 2025. Al lugar llegaron familiares y activistas para tratar de impedir el traslado. Foto: Francisco Rodríguez/EL UNIVERSAL
El operativo fue encabezado por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX)y elementos de la Policía de Investigación, quienes resguardaron una furgoneta color negro en la que viajaban los detenidos, en su mayoría hombres de entre 18 y 50 años.

Durante el traslado, familiares de los imputados intentaron detener el paso del convoy con la intención de conocer el estado de salud de sus parientes.

Un segundo convoy de seguridad trasladó la tarde del lunes a otros ocho personas al Reclusorio Norte, quienes presuntamente estarían relacionadas con los disturbios registrados en el Zócalo capitalino.

