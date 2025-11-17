Siete personas, presuntamente involucradas en el delito de tentativa de homicidio durante la manifestación de la denominada Generación Z realizada el pasado sábado en la plancha del Zócalo capitalino, fueron trasladadas este lunes bajo un fuerte dispositivo de seguridad hacia el Reclusorio Preventivo Varonil Norte para su audiencia inicial.

El operativo fue encabezado por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y elementos de la Policía de Investigación, quienes resguardaron una furgoneta color negro en la que viajaban los detenidos, en su mayoría hombres de entre 18 y 50 años.

Los siete presuntos implicados permanecían en la coordinación territorial Cuauhtémoc Uno, ubicada en la colonia Tlatelolco sobre la calle Lerdo, donde fueron ingresados tras su detención ocurrida durante los enfrentamientos registrados en la protesta del fin de semana.

Durante el proceso de traslado, familiares de los imputados intentaron detener el paso del convoy con la intención de conocer el estado de salud de sus parientes. En medio de empujones y forcejeos entre los agentes y los familiares, la furgoneta logró avanzar rumbo al reclusorio, mientras que los allegados permanecieron frente a las instalaciones de la coordinación territorial a la espera de información oficial.

