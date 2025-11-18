El titular de la Secretaría de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, aseguró que en ocasiones las personas que son reportadas como desaparecidas en realidad se van de parranda, y sus familiares ya no avisan cuando aparecen a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante su comparecencia ante legisladores locales como parte de la glosa del primer informe de gobierno de Javier May Rodríguez, el encargado de la política interna fue cuestionado sobre las cifras de desaparecidos, a lo que respondió que muchas veces estas personas salen de la ciudad sin avisar y luego regresan, pero no acuden a levantar el reporte ante la autoridad.

Lee también Motosicarios, autores del asesinato de regidora de Morena de Palizada, Campeche: Fiscalía estatal

“Muchas veces desaparece una persona y los familiares van a la Fiscalía y ponen la denuncia ante la Fiscalía y ahí se queda. Muchas veces estas personas se van, algunas hasta se van aquí fuera del Estado, a veces regresan a sus casas y no dan a la Fiscalía el aviso de que ya la persona, pues ya llegó porque muchas veces, ahora sí que como dice la canción, ¿verdad?, no andaban, andaban de parranda”, indicó.

Indicó que el Registro Estatal de Víctimas a la fecha cuenta con 805 personas inscritas, de las cuales 84 fueron incorporadas recientemente, además dijo que han efectuado 347 acciones de búsqueda de personas dentro de la entidad y 688 acciones fuera de Tabasco, aunque la cifra histórica es de un total de 4 mil 807 desapariciones.

Lee también Se requiere atención binacional, dice Américo Villarreal sobre colocación de letreros en playa Bagdad

López Obrador además dijo que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública es la responsable de realizar la gestión de los recursos federales en materia de seguridad y evaluar las políticas en dicha materia, a través del Centro de Evaluación y Control de Confianza.

“Informo a ustedes que 7 mil 169 elementos ya cuentan con el Certificado Único Policial, el cual indica que acreditaron los controles de confianza para ejercer sus funciones, situación que representa el 85.9% del total de elementos de nuestras fuerzas policiales; quedando pendiente por certificar 1 mil 180 elementos, esto es el 14%”, refirió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr