Este domingo 23 de noviembre, la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) se quedará sin agua por al menos tres horas.

En junio pasado, fue la Terminal 2 la que se quedó sin agua por aproximadamente cuatro horas, aunque esa vez solo se informó que se debió a incidencias, sin dar más detalles.

En esa ocasión, la afectación impactó los servicios sanitarios y comercios en la terminal aérea, pero no interfirió con las operaciones aéreas.

Lee también AICM plantea mayor control de accesos en sus instalaciones como parte de sus objetivos al 2030

¿Por qué no habrá agua en la Terminal 1 del AICM?

Sin embargo, esta vez, "para comodidad" de los usuarios, personal de servicios generales y de limpieza reforzará el servicio de los sanitarios proporcionando agua y los insumos de higiene necesarios, indicó el AICM.

La falta de agua en la citada terminal se deberá a los trabajos de remodelación que se llevan a cabo en el aeropuerto capitalino de cara al Mundial de Futbol 2026 en nuestro país.

A través de su cuenta de X, informó que el suministro de agua potable de estas instalaciones será suspendido durante el domingo, de las 00:00 a las 03:00 horas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc