Ante el incremento del turismo en México y las tensiones recientes por la cancelación de vuelos de carga desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el objetivo del Gobierno federal es que Estados Unidos reconozca la importancia estratégica tanto del AIFA como del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y que ello se traduzca en más vuelos hacia territorio estadounidense.

Sheinbaum explicó que actualmente existe una mesa de trabajo binacional tras la decisión del gobierno estadounidense de suspender temporalmente los vuelos de carga desde el AIFA por presuntas violaciones al acuerdo bilateral aéreo. Esta mesa analiza procesos y coordinación entre ambos países para evitar nuevas restricciones.

“Hay una mesa de trabajo… lo que tienen que hacer (los aeropuertos) en este momento es reportar previamente cuáles son los vuelos que van a llegar a Estados Unidos. Esencialmente, esa es la restricción y todavía no hay restricciones adicionales”, detalló.

Lee también Sheinbaum descarta que incremento arancelario a productos asiáticos esté dirigida a China

La Mandataria destacó que el diálogo con autoridades estadounidenses avanza con el fin de alcanzar un acuerdo que reconozca el papel de los aeropuertos del Valle de México, donde —además del AICM y el AIFA— operan también Toluca, Querétaro y Cuernavaca. Sin embargo, reiteró que los de mayor relevancia para la conectividad aérea son el AICM y el AIFA.

“Nuestro objetivo es que Estados Unidos reconozca… la importancia de los dos aeropuertos”, señaló.

Añadió que incluso esperan que el gobierno estadounidense “ayude a que lleguen mucho más vuelos al AIFA”, al considerar el potencial de la terminal de Santa Lucía para convertirse en un punto clave para pasajeros y carga.

Sheinbaum aseguró que, pese al conflicto comercial en curso, las empresas de carga instaladas en el AIFA “no se quieren ni siquiera regresar al Benito Juárez, están contentos”, dice.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr