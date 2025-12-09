Más Información
Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice
Por segunda ocasión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este martes un encuentro en Palacio Nacional con representantes de empresas nacionales y extranjeras.
Además, se reunió con asociaciones que participan en la operación de carga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
"Por segunda ocasión, conversamos con empresas nacionales y extranjeras, así como organismos y asociaciones que participan en la operación de carga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles", dijo en sus redes sociales.
En la reunión estuvo presente Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; el general Inlsidoro Pastor, directo del AIFA; Roberto Velasco, encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
mahc/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]