Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

Abogado de “El Mayo” Zambada solicita posponer fecha de sentencia en Nueva York

VIDEO Paracaidista desciende en calles del Centro de la CDMX; queda atorado en un semáforo

Posponen en el Senado discusión y votación de reforma para crear la figura de “jueces sin rostro”; se discutirá en febrero

Por segunda ocasión, la presidenta sostuvo este martes un encuentro en Palacio Nacional con representantes de empresas nacionales y extranjeras.

Además, se reunió con asociaciones que participan en la operación de carga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ().

"Por segunda ocasión, conversamos con empresas nacionales y extranjeras, así como organismos y asociaciones que participan en la operación de carga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles", dijo en sus redes sociales.

En la reunión estuvo presente Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; el general Inlsidoro Pastor, directo del AIFA; Roberto Velasco, encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y , titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

