Por segunda ocasión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este martes un encuentro en Palacio Nacional con representantes de empresas nacionales y extranjeras.

Además, se reunió con asociaciones que participan en la operación de carga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En la reunión estuvo presente Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; el general Inlsidoro Pastor, directo del AIFA; Roberto Velasco, encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

