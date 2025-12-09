La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció este martes que la extorsión es el delito que más ha aumentado.

Al encabezar el informe mensual del gabinete de Seguridad federal, la jefa del Ejecutivo federal adelantó que este jueves tendrá una reunión con gobernadores con el objetivo de que en todos los estados se apruebe la ley para combatir de forma coordinada este delito.

“La extorsión es el delito que ha aumentado más, y tenemos una estrategia especial. Ya pasó una ley que nos permite que se persiga de oficio la extorsión.

“El jueves vamos a tener una reunión con todos los gobernadores para que esta ley pase también en todos los estados de la República y de manera coordinada disminuir este delito que afecta mucho a las personas”, explicó.

Antes, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalló que la extorsión presenta un incremento del 23.1%.

Destacó que desde que se inició la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se ha presentado una baja del 20 % en las denuncias en este delito y se han logrado prevenir más de 77 mil extorsiones.

En Palacio Nacional, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que han sido detenidas 615 personas por el delito de extorsión.

La presidenta Sheinbaum Pardo destacó que se está fortaleciendo la línea de denuncia 089 para que todas aquellas personas que están pasando por un caso de extorsión se acerquen de manera anónima.

“Incluso personalmente recibí, he recibido empresarios, particularmente de Michoacán, y también están trabajando la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República”, dijo.

La Mandataria federal llamó a la población que no se contesten los números de teléfono que no los tenga registrado el usuario.

“Solo se conteste el número de teléfono que se tiene en los contactos. Esa es la orientación general que se da. Y cuando ocurre que se conteste el teléfono y hay una extorsión telefónica, que se cuelgue de inmediato y se llame al 089”, comentó.

