Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que la entidad se convirtió en prioridad nacional por medio del Plan Michoacán.

“Fortalecer la seguridad en Michoacán ha sido una prioridad para este gobierno”, afirmó.

Añadió que desde noviembre se intensificaron las acciones con una mayor presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina y equipos especializados en inteligencia.

Lee también García Harfuch descarta que coche bomba en Michoacán sea un acto terrorista

"Todo este esfuerzo se articula a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, cuya implementación ha permitido una actuación más precisa, coordinada y efectiva para proteger los ciclos productivos de aguacate y limón, detener a generadores de violencia y proteger a la población”, explicó.

Casi mil detenidos en Michoacán y 23 toneladas de droga en poco más de un año

Desde principios de noviembre, dijo que el reforzamiento de seguridad en el estado ha permitido la detención de 972 personas, así como el aseguramiento de 945 armas de fuego y más de 133 mil cartuchos.

Durante este periodo, además, se han incautado 23 toneladas de droga y se han deshabilitado 17 laboratorios de metanfetamina.

Lee también Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno

Entre las operaciones más importantes, García Harfuch destacó la realizada en Uruapan, donde fue detenido un individuo que transportaba un tractocamión cargado con cinco toneladas de precursores químicos y 19 mil 600 litros adicionales de sustancias utilizadas para producir metanfetamina.

Resultados nacionales: más de 38 mil detenidos y 311 toneladas de droga aseguradas

El secretario también presentó los resultados del periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025, correspondientes al primer tramo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. En ese lapso fueron detenidas 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto.

Además, se aseguraron 311 toneladas de droga, incluidas más de 4 millones de pastillas de fentanilo, así como 20 mil 169 armas de fuego.

Lee también SESNSP: Baja 37% promedio diario de homicidio doloso en 14 meses de gobierno de Sheinbaum

García Harfuch destacó que el Ejército y la Marina desmantelaron 1,760 laboratorios de metanfetaminas, lo que, dijo, representa “una afectación económica de miles de millones de pesos a la delincuencia organizada”.

Añadió: “Este esfuerzo no solo reduce de manera significativa su capacidad logística, sino que impide que millones de dosis lleguen a las calles, protegiendo la salud de miles de jóvenes en todo el país”.

El funcionario señaló que la estrategia de seguridad y la política de cero impunidad instruida por la presidenta han logrado una reducción del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, lo que se traduce en 32 homicidios menos por día.

Harfuch destaca operativos en 6 ciudades

En su informe mensual, García Harfuch detalló que durante noviembre de 2025 fueron detenidas 1,761 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 15 toneladas de droga, más de 1,100 armas de fuego y se desmantelaron 146 laboratorios relacionados con la producción de metanfetaminas.

Lee también García Harfuch: No se descarta ninguna línea de investigación por coche bomba en Coahuayana; destaca Plan Michoacán

El secretario también destacó operativos realizados en Tijuana, Aldama, Manzanillo, Estado de México, Quintana Roo y Sinaloa.

En Tijuana, cateos en inmuebles vinculados con organizaciones criminales permitieron detener a cinco personas y asegurar nueve kilos de fentanilo, armas y cargadores. En Aldama, Chihuahua, elementos del Ejército detuvieron a 11 personas del grupo criminal Cabrera Sarabia, entre ellas Roberto “N”, alias “El Número Dos”, un objetivo prioritario; además, se aseguraron fusiles Barret, ametralladoras, granadas y más de 4,700 cartuchos.

En Manzanillo, Colima, la Marina detuvo a Yajaira Berenice “N”, alias “La China”, generadora de violencia y vinculada con un doble homicidio.

En el Estado de México, tres operativos dejaron nueve detenidos, entre ellos líderes de células delictivas como Edgar Octavio “N”, alias “El Chuta”, y Jesús “N”, alias “El Michoacano”, además de la liberación de 37 personas retenidas en un centro de atención a adicciones.

Lee también Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

En Quintana Roo, tres integrantes de grupos delictivos fueron detenidos y se aseguraron armas de alto poder, granadas, drones y equipo táctico; en un evento adicional fue detenido Emiliano Alejandro “N”, alias “El A”, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación. Finalmente, en Sinaloa, cinco operativos dejaron 18 detenidos y el aseguramiento de más de 600 kilos de metanfetamina, fentanilo y 18 armas largas.

El secretario informó que también se han reforzado operaciones contra el contrabando de hidrocarburo. Gracias a análisis financieros y vigilancia terrestre, se ubicaron inmuebles y redes logísticas en Oaxaca, Nuevo León y Sinaloa, donde fueron asegurados 1 millón 400 mil litros de combustible, tanques de almacenamiento, pipas y bombas expendedoras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr