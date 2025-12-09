Más Información

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

Harfuch descarta que explosión de coche bomba en Michoacán sea un hecho terrorista; "son actos criminales", sostiene

SESNSP: Baja 37% el promedio diario de homicidios dolosos en 14 meses; 7 estados concentran 51% del total

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

Gobierno de CDMX emite Bono Verde en la Bolsa Mexicana de Valores; financiarán nuevas líneas 5 y 6 de Cablebús

Inflación supera expectativas en noviembre, repunta 3.8% a tasa anual

, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), descartó que la , el sábado pasado que dejó un saldo de cinco muertos y 12 heridos, sea un acto terrorista.

En conferencia de prensa presidencial, el secretario señaló que tanto ley tanto mexicana como internacional, detallan que buscan imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales, y en este caso, ocurrido el pasado sábado, fueron actos criminales para ampliar sus actividades, como ampliar rutas de trasiego de droga, extorsión, tráfico, y minería ilegal.

"Estos son delitos de tráfico de armas, por eso la carpeta de investigación se inició en FEMDO en acopio de armas, no es por terrorismo. Como sabemos en la ley tanto mexicana como internacional, terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso, específicamente son actos criminales para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de droga, rutas de trasiego de droga, ampliar más el narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal, etcétera. Entonces va por y el homicidio, por supuesto", mecionó.

"¿Se descarta entonces terrorismo?", se le insistió.

"Sí, se descarta por lo que acabo de decir, no solo por la ley mexicana, sino también por la ley internacional", respondió.

