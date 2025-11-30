El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que la coordinación con Alejandro Gertz Manero, quien renunció a la Fiscalía General de la República (FGR) siempre fue buena y con la llegada de Ernestina Godoy, como encargada de despacho, se tendrá una mejor coordinación.

“Con el doctor Alejandro Gertz Manero siempre tuvimos una excelente coordinación, ahora con la encargada de despacho, Ernestina Godoy, buscamos fortalecer la coordinación… Ahora, con la reestructuración que Ernestina Godoy está comenzando a hacer, estamos todavía en una mejor coordinación”, resaltó el titular de la SSPC.

En conferencia de prensa, enfatizó que la coordinación con Gertz Manero fue buena, pero siempre buscan que mejore.

“La licenciada Ernestina Godoy ya había trabajado con las personas que integró a su equipo, en el caso del licenciado César Oliveros (quien fue designado titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada) ha trabajado con él en estos últimos años.

“Con Héctor Elizalde Mora (quien encabezará la Agencia de Investigación Criminal) ya habían trabajado un par de años… Estamos seguros que va a mejorar la coordinación”, precisó García Harfuch.

Dinero del crimen organizado no alimentó concurso Miss Universo

Cuestionado si en la red delictiva donde está relacionado Raúl Rocha Cantú copropietario de Miss Universo hay dinero del narcotráfico que pudo alimentar el certamen de Miss Universo, el Secretario manifestó que no tienen ningún indicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso.

“No tenemos relacionado nada que tenga que ver con el concurso como tal … La investigación a la que se refieren derivó en 13 órdenes de aprehensión que se hicieron en coordinación con la Fiscalía General de la República, una investigación conjunta”, externó el funcionario.

🗣️ “No tenemos ningún indicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo”



🔴 Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que no existe relación entre el certamen y las investigaciones sobre Raúl Rocha. pic.twitter.com/JxLsGlWzPp — El Universal (@El_Universal_Mx) November 30, 2025

Hay indicios para avanzar en investigación de desaparición

Respecto a la desaparición de dos agentes de la SSPC en Jalisco, el funcionario señaló que tienen el apoyo de las instituciones.

“Nos está ayudando la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, la Secretaría de Marina en la búsqueda y para detener a los responsables.

“Son las dos personas que tenemos desaparecidas hasta el momento, no hemos dejado de buscarlas, por eso son las diligencias y hemos encontrado algunos indicios que nos van a permitir avanzar en la investigación y sobre todo en la detención de los responsables”.

