El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general , presidió la ceremonia conmemorativa al 80 aniversario del regreso del .

Secretario de la Defensa encabeza 80 aniversario del regreso del Escuadrón 201. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
Secretario de la Defensa encabeza 80 aniversario del regreso del Escuadrón 201. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

En su intervención, el comandante de la Fuerza Aérea, general de división, piloto aviador, Roman Carmona Landa, dijo que los soldados del aire enfrentan desafíos distintos, pero no menos exigentes, la vigilancia y protección del espacio aéreo nacional.

Además, brindan apoyo a la población en casos de desastre con el trabajo coordinado con el Ejército y la (GN) para la construcción de la paz y el desarrollo del país.

“Actividades que cumplimos impregnados con el espíritu de la inmortal Fuerza Aérea expedicionaria mexicana que con su emblemático escuadrón 201 cruzó el pacífico hace ocho décadas para escribir una memorable hazaña en el libro de nuestra nación”, resaltó ante cientos de elementos en el Monumento a las Águilas Caídas en el Bosque de Chapultepec.

Secretario de la Defensa encabeza 80 aniversario del regreso del Escuadrón 201. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
Secretario de la Defensa encabeza 80 aniversario del regreso del Escuadrón 201. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

El comandante de la Fuerza Aérea destacó que ese acto de heroísmo inspira a las nuevas generaciones de militares que visten con orgullo el uniforme de la patria.

“Hoy desde esta tribuna que rinde homenaje a los soldados del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que lucharon en nombre de nuestro país en la Segunda Guerra Mundial, mencionaré unas palabras de quien fue el último sobreviviente de la Fuerza Aérea, Expedicionaria Mexicana.

“El sargento primero de transmisiones, Maximiliano Gutiérrez Marín: El éxito de la Fuerza Aérea radica en el patriotismo de quienes nos enlistamos de forma voluntaria, acudiendo desinteresadamente al llamado de la patria, nuestra unión como equipo es clave para lograr la victoria. Este pensamiento nos inspira a las a sumar esfuerzos con todas las mexicanas y mexicanos para que juntos seamos victoriosos construyendo un mejor México”, aseveró.

Durante la ceremonia, los cadetes realizaron una salva de fusilería y el titular de la Defensa acompañado de altos mandos colocaron una ofrenda floral y realizaron una guardia de honor en el Monumento a las Águilas Caídas.

Secretario de la Defensa encabeza 80 aniversario del regreso del Escuadrón 201. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
Secretario de la Defensa encabeza 80 aniversario del regreso del Escuadrón 201. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
