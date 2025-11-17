El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) general Ricardo Trevilla Trejo presidió la revista a las tropas que participarán en el Desfile Cívico-Militar del 20 de noviembre con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

En el desfile que iniciará a las 10:00 horas en la plancha del Zócalo y culminará en el Monumento de la Revolución y es la primera vez que se cambia la ruta.

El desfile estará integrado por una bandera monumental, cuatro estandartes de guerra, dos mil 839 integrantes del Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea, 28 deportistas, 100 charros, 44 civiles y 62 niños.

Así como 34 vehículos terrestres, 20 vehículos antiguos, decenas de vehículos temáticos, 23 aeronaves, 499 caballos y tres aves.

Revista de la columna militar para el desfile del 20 de noviembre que conmemora la Revolución Mexicana. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL.

Durante el pase de revista, el elemento que representa a Francisco I. Madero tuvo un percance con el caballo al atorarse con la silla de montar, pero no pasó a mayores.

El desfile contempla etapas de la Revolución Mexicana, entre ellas: el Plan de San Luis, la Marcha de la Lealtad y la Promulgación de la Constitución de 1917.

Además de carros alegóricos adornados con sombreros de diferentes épocas y en cada uno de ellos se representa a los personajes de la Revolución.

En entrevista con El UNIVERSAL, la teniente músico y cantante de ópera Estela Liberato Montes señala que es egresada del Conservatorio Nacional de Música y en el Ejército tienen todas las especialidades, pero de música no hay una escuela.

“Entonces entramos con estudios previos e integramos un coro y para este tipo de evento se refuerza al coro con elementos de otras especialidades para que se vea monumental”, resalta la teniente en la explanada Damián Carmona del Campo Militar No. 1-A donde se efectuó el pase de revista a las tropas.

Revista de la columna militar para el desfile del 20 de noviembre que conmemora la Revolución Mexicana. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL.

Destaca que van a cantar corridos revolucionarios y relacionados con las armas y servicios, “por ejemplo, cantamos Carabina 30-30, Caballo Prieto Azabache, El Siete Leguas, que es una pieza compuesta al caballo de Francisco Villa”.

Cuestionada cuánto tiempo tardan en prepararse para el evento, la cantante de ópera dice que se preparan todo el año porque tienen diferentes eventos, “para el desfile del 20 de noviembre llevamos tres semanas”.

