Carlos Ímaz me demandó por daño moral, asegura Xóchitl Gálvez; "primero hay que tener moral", dice

Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial, informó que fue demandada por "daño moral" por Carlos Ímaz, exesposo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La ex candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, durante la campaña dijo que Carlos Ímaz, al recordar los videoescándalos de 2006, llamándolo “ratero”.

En entrevista en la Asamblea Nacional del PAN, indicó que la denuncia llegó a la sede de ese partido y al PRI.

Lee también Ministros de la Corte participan en inauguración de la FIL de Guadalajara; reconocen espacios culturales para construir justicia

Gálvez explicó que en el tercer debate presidencial refirió que el caso de corrupción de Carlos Ímaz en respuesta de que Sheinbaum le reclamara por contratos de su esposo en el INAI.

"Claudia me reclamó por los contratos de mi marido y yo le dije que los de mi marido eran legales y los de su ex eran dinero robado", recordó.

Comentó que no ha sido notificada formalmente porque "la dirección está mal", pero que PAN y PRI ya recibieron el aviso.

"Para demandar por daño moral hay que tener moral", dijo Gálvez.

Lee también Senado impulsa campaña “Hecho en México"; busca fortalecer consumo de productos nacionales

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xcg/bmc