Ataque armado en bar "La Resaka" deja 6 muertos en Tula; reportan 8 lesionados de gravedad

Extienden a todo el país la búsqueda de José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas de Carlos Manzo

Ministros de la Corte participan en inauguración de la FIL de Guadalajara; reconocen espacios culturales para construir justicia

Inicia la FIL de Guadalajara con el llamado de Amin Maalouf: "O sobrevivimos juntos, o desaparecemos juntos"

América vs Rayados EN VIVO - Cuartos de final vuelta - Apertura 2025 - Liga MX

Frente frío 17 se acerca a México; se esperan heladas para los últimos días de noviembre

Los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) participaron en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (), en su edición 39, también en la ceremonia de entrega del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances.

Durante el evento en la Expo Guadalajara, la ministra dijo que la presencia de los ministros reafirma su convicción de construir una justicia que no sólo se escriba en resoluciones, sino que también se refleje en la conversación pública y en la difusión del conocimiento jurídico.

En su intervención el ministro Irving Espinosa Betanzo destacó que los espacios para la divulgación de la cultura y del conocimiento son fundamentales para construir una sociedad democrática fundada en la justicia social y la paz.

Ministra Loretta Ortiz Ahlf en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) (29/11/2025). Foto: Especial
En tanto el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía agradeció a la Universidad de Guadalajara la invitación a este espacio de diálogo.

Los ministros participarán en la Mesa de Diálogo “Justicia renovada para un México democrático” en el auditorio Juan Rulfo.

La ministra Ortiz Ahlf participó en la presentación del libro “Comentarios a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos”.

Ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) (29/11/2025). Foto: Especial
Así como del libro “Mamá, en tu ausencia, ¿quién por mí?” de la ministra Yasmín Esquivel Mossa quien se sumó a la intervención.

Por su parte, el ministro Figueroa Mejía dio a conocer el libro “Ampliación y reconocimiento de (nuevos) derechos por los Tribunales Constitucionales”.

Desde 2017, el Máximo Tribunal del país participa en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

